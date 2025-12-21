Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Burkina - Bobo-Dioulasso : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ met l'administration du Guiriko en ordre de marche


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


Dans le cadre de son séjour à Bobo-Dioulasso, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a réuni ce samedi 20 décembre 2025 les principaux responsables de l'administration régionale du Guiriko. Cette rencontre au sommet a servi de cadre à un bilan d'étape et à la définition de nouvelles priorités pour la région.


Burkina - Bobo-Dioulasso : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ met l'administration du Guiriko en ordre de marche
 

Un bilan de terrain sous l'œil du Chef de l'État


Conduite par Mme le Gouverneur Mariama KONATÉ/GNANOU, la délégation a présenté un état des lieux de l'exécution des orientations présidentielles. Ce mécanisme de rapport direct permet au Chef de l'État de s'assurer que les politiques de développement et de sécurisation sont concrètement appliquées au bénéfice des populations locales.



Des recommandations axées sur l'engagement citoyen


À l'issue des échanges, le Président du Faso a formulé des recommandations précises visant à accroître l'efficacité de l'État dans le Guiriko. L'accent a été mis sur la proactivité des chefs de circonscriptions dans la mobilisation sociale et le soutien aux initiatives de souveraineté nationale.




Un renouvellement de l'engagement patriotique

 

La délégation a réaffirmé sa loyauté et sa détermination à porter la vision du gouvernement de Transition. Pour Mme le Gouverneur, cet échange direct avec le Chef de l'État est un levier de motivation supplémentaire pour les cadres de l'administration qui doivent incarner, sur le terrain, l'intégrité et l'esprit de sacrifice nécessaires au relèvement du pays.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/12/2025

Abéché : La parole au service du Leadership avec le concours « Les Orateurs »

Abéché : La parole au service du Leadership avec le concours « Les Orateurs »

​Tchad : un policier détaché à l’ANATS arrêté par les services de renseignements ​Tchad : un policier détaché à l’ANATS arrêté par les services de renseignements 20/12/2025

Populaires

​Tchad : un policier détaché à l’ANATS arrêté par les services de renseignements

20/12/2025

N'djamena : une chute de moto à grande vitesse fait deux blessés à Sabangali

20/12/2025

Cameroun - Drame à Akom 2 : Un cortège funèbre vire au carnage routier

21/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter