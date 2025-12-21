Burkina - Bobo-Dioulasso : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ met l'administration du Guiriko en ordre de marche

Un bilan de terrain sous l'œil du Chef de l'État



Conduite par Mme le Gouverneur Mariama KONATÉ/GNANOU, la délégation a présenté un état des lieux de l'exécution des orientations présidentielles. Ce mécanisme de rapport direct permet au Chef de l'État de s'assurer que les politiques de développement et de sécurisation sont concrètement appliquées au bénéfice des populations locales.







Des recommandations axées sur l'engagement citoyen



À l'issue des échanges, le Président du Faso a formulé des recommandations précises visant à accroître l'efficacité de l'État dans le Guiriko. L'accent a été mis sur la proactivité des chefs de circonscriptions dans la mobilisation sociale et le soutien aux initiatives de souveraineté nationale.









Un renouvellement de l'engagement patriotique

La délégation a réaffirmé sa loyauté et sa détermination à porter la vision du gouvernement de Transition. Pour Mme le Gouverneur, cet échange direct avec le Chef de l'État est un levier de motivation supplémentaire pour les cadres de l'administration qui doivent incarner, sur le terrain, l'intégrité et l'esprit de sacrifice nécessaires au relèvement du pays.

