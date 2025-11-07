Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Burkina Faso : Le Capitaine Ibrahim Traoré exhorte les Afrodescendants à la lutte pour la dignité africaine


Alwihda Info | Par - 8 Novembre 2025


Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a échangé ce vendredi 7 novembre 2025 à Ouagadougou avec les Afrodescendants dans le cadre de l’événement intitulé "Bienvenue chez vous".


Burkina Faso : Le Capitaine Ibrahim Traoré exhorte les Afrodescendants à la lutte pour la dignité africaine


  Au cours de cette rencontre, les 700 Afrodescendants présents ont réaffirmé leur soutien au Capitaine Traoré et leur volonté d’investir et de s’établir au Burkina Faso.

 

Un Combat pour la Dignité de l'Homme Noir

 
Le Capitaine Traoré a souligné que la lutte menée par le Burkina Faso est un combat d'endurance visant la libération réelle et totale de l’Homme noir.

 
« Nous ne luttons pas pour le Burkina Faso seulement, nous luttons pour l'Afrique. Nous luttons pour l'Homme noir. Nous luttons pour la dignité de l'Afrique. Nous luttons pour le bien-être de nos populations. »


Le Président du Faso a insisté sur la résilience du continent face aux adversités historiques : « Voir l’Afrique se réveiller est un cauchemar pour certains, mais l'Afrique va se réveiller ! »


 

Facilitation du Retour et Opportunités d'Investissement

 
Le Président Traoré a pris une mesure concrète pour faciliter l'installation des Afrodescendants qu'il a qualifiés de « 700 Ambassadeurs du Burkina Faso » :
  • Carte de Résident Permanent : La condition financière relative à la carte de résident permanent a été levée en ce qui concerne les Afrodescendants.
Le Chef de l’État a également exposé les opportunités d'investissement au Burkina Faso dans divers secteurs, promettant un accompagnement pour qu'elles soient bénéfiques à la fois aux investisseurs et à leurs "frères ici".
 

Reconnaissance de la Diaspora

 
S'exprimant au nom des Afrodescendants venus des États-Unis, d’Europe et des Caraïbes, le Dr Arikana Chihombori-Quao a salué la vision du Capitaine Traoré. Elle l'a reconnu comme le premier Chef d’État contemporain à avoir officiellement appelé la diaspora africaine à un retour aux sources avec sa célèbre phrase « back to your roots ».

 
Le Président Traoré a enfin réitéré son appel aux Afrodescendants et aux peuples épris de paix et de liberté pour accompagner le combat contre l’impérialisme et ses tentacules.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/11/2025

Tchad : La Directrice de l’IFT en visite culturelle à Sarh pour renforcer les liens

Tchad : La Directrice de l’IFT en visite culturelle à Sarh pour renforcer les liens

Tchad : Journée Portes Ouvertes – Campus France Tchad Tchad : Journée Portes Ouvertes – Campus France Tchad 07/11/2025

Populaires

Tchad : Mobilisation sécuritaire dans le Salamat face à la transhumance nomade

07/11/2025

Tchad - Tourisme : La Province du Mandoul met en lumière ses richesses culturelles et culinaires

07/11/2025

Tchad : La CNPCIC améliore l'accès à l'eau potable dans le Loug-Chari

07/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 05/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Certificat de résidence « étudiant » : L’arrêté de la préfecture du Val de Marne annulé

Certificat de résidence « étudiant » : L’arrêté de la préfecture du Val de Marne annulé

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ? Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ? 02/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter