Burkina Faso : Le Capitaine Ibrahim Traoré exhorte les Afrodescendants à la lutte pour la dignité africaine

Un Combat pour la Dignité de l'Homme Noir

« Nous ne luttons pas pour le Burkina Faso seulement, nous luttons pour l'Afrique. Nous luttons pour l'Homme noir. Nous luttons pour la dignité de l'Afrique. Nous luttons pour le bien-être de nos populations. »

Facilitation du Retour et Opportunités d'Investissement

Carte de Résident Permanent : La condition financière relative à la carte de résident permanent a été levée en ce qui concerne les Afrodescendants.

Reconnaissance de la Diaspora

Au cours de cette rencontre, les 700 Afrodescendants présents ont réaffirmé leur soutien au Capitaine Traoré et leur volonté d’investir et de s’établir au Burkina Faso.Le Capitaine Traoré a souligné que la lutte menée par le Burkina Faso est un combat d'endurance visant la libération réelle et totale de l’Homme noir.Le Président du Faso a insisté sur la résilience du continent face aux adversités historiques : « Voir l’Afrique se réveiller est un cauchemar pour certains, mais l'Afrique va se réveiller ! »Le Président Traoré a pris une mesure concrète pour faciliter l'installation des Afrodescendants qu'il a qualifiés de « 700 Ambassadeurs du Burkina Faso » :Le Chef de l’État a également exposé les opportunités d'investissement au Burkina Faso dans divers secteurs, promettant un accompagnement pour qu'elles soient bénéfiques à la fois aux investisseurs et à leurs "frères ici".S'exprimant au nom des Afrodescendants venus des États-Unis, d’Europe et des Caraïbes, le Dr Arikana Chihombori-Quao a salué la vision du Capitaine Traoré. Elle l'a reconnu comme le premier Chef d’État contemporain à avoir officiellement appelé la diaspora africaine à un retour aux sources avec sa célèbre phrase « back to your roots ».Le Président Traoré a enfin réitéré son appel aux Afrodescendants et aux peuples épris de paix et de liberté pour accompagner le combat contre l’impérialisme et ses tentacules.