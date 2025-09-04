Burkina Faso : Le Conseil des ministres adopte un décret sur le personnel diplomatique et consulaire

Innovations et économies
Ce nouveau décret apporte plusieurs innovations majeures :
- Un nouveau système de rémunération basé sur des indices plafonds par fonction.
- L'alignement des fonctions consulaires et des attachés avec les fonctions diplomatiques.
- La non-prise en charge, par le budget de l'État, des dépenses afférentes aux familles des agents affectés à l'étranger.
- La non-obligation pour l'État d'employer les conjoints des agents affectés.
Hommage aux soldats de la paix
En communication orale, le ministre des Affaires étrangères a fait un compte rendu de la commémoration de la 77e Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies, tenue le 30 mai 2025 à Ouagadougou. L'événement a permis de rendre hommage aux soldats burkinabè tombés sur les théâtres d'opérations et de réaffirmer la contribution du Burkina Faso aux efforts internationaux de paix. La commémoration a aussi souligné la nécessité de réformer les opérations de maintien de la paix pour mieux répondre aux défis sécuritaires actuels.