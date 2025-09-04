Burkina Faso : Le Conseil des ministres adopte un décret sur le personnel diplomatique et consulaire

Innovations et économies

Un nouveau système de rémunération basé sur des indices plafonds par fonction.

L'alignement des fonctions consulaires et des attachés avec les fonctions diplomatiques.

La non-prise en charge, par le budget de l'État, des dépenses afférentes aux familles des agents affectés à l'étranger.

La non-obligation pour l'État d'employer les conjoints des agents affectés.





Hommage aux soldats de la paix

Ce nouveau décret apporte plusieurs innovations majeures :En communication orale, le ministre des Affaires étrangères a fait un compte rendu de la commémoration de la, tenue le 30 mai 2025 à Ouagadougou. L'événement a permis de rendre hommage aux soldats burkinabè tombés sur les théâtres d'opérations et de réaffirmer la contribution du Burkina Faso aux efforts internationaux de paix. La commémoration a aussi souligné la nécessité de réformer les opérations de maintien de la paix pour mieux répondre aux défis sécuritaires actuels.