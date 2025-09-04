Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina Faso : Le Conseil des ministres adopte un décret sur le personnel diplomatique et consulaire


Alwihda Info | Par - 5 Septembre 2025


Le Conseil des ministres a adopté un décret qui fusionne et révise plusieurs textes législatifs concernant les personnels des missions diplomatiques et postes consulaires du Burkina Faso. L'objectif principal est de réduire les charges de fonctionnement pour mobiliser davantage de ressources en faveur du développement.


Burkina Faso : Le Conseil des ministres adopte un décret sur le personnel diplomatique et consulaire


 

Innovations et économies

 
Ce nouveau décret apporte plusieurs innovations majeures :
  • Un nouveau système de rémunération basé sur des indices plafonds par fonction.
  • L'alignement des fonctions consulaires et des attachés avec les fonctions diplomatiques.
  • La non-prise en charge, par le budget de l'État, des dépenses afférentes aux familles des agents affectés à l'étranger.
  • La non-obligation pour l'État d'employer les conjoints des agents affectés.
 



Hommage aux soldats de la paix

 
En communication orale, le ministre des Affaires étrangères a fait un compte rendu de la commémoration de la 77e Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies, tenue le 30 mai 2025 à Ouagadougou. L'événement a permis de rendre hommage aux soldats burkinabè tombés sur les théâtres d'opérations et de réaffirmer la contribution du Burkina Faso aux efforts internationaux de paix. La commémoration a aussi souligné la nécessité de réformer les opérations de maintien de la paix pour mieux répondre aux défis sécuritaires actuels.
Peter Kum
