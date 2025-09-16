Burkina Faso : l’Institut de l’Enseignement Militaire Supérieur Tiéfo Amoro désormais opérationnel

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé, mardi 16 septembre 2025, la cérémonie officielle de lancement des activités de l’Institut de l’Enseignement Militaire Supérieur Tiéfo Amoro (IEMS-TA), en présence des autorités militaires, paramilitaires et de membres du gouvernement.



L'opérationnalisation de cette structure est une étape majeure pour les Forces armées nationales, appelées à renforcer leur autonomie en matière de formation. Fruit d’une vision politique, l’IEMS a pour mission de dispenser un enseignement militaire supérieur de premier et de second degré et de contribuer à l’élaboration de doctrines adaptées aux réalités sécuritaires.



Sa devise, « Penser la guerre, préparer la paix », traduit l’ambition de former des officiers capables d’anticiper les menaces et de défendre la Nation face au terrorisme. La création de la structure répond à un double impératif : tirer les leçons des défis sécuritaires auxquels le pays est confronté et anticiper les besoins futurs en matière de défense et de sécurité. Dans cette dynamique, l’organigramme de l’institut prévoit l’École de guerre et l’École d’état-major.



L’établissement sera aussi ouvert, à l’avenir, aux cadres paramilitaires, aux responsables de l’administration publique, ainsi qu’aux stagiaires de l’Alliance des États du Sahel (AES) et de pays partenaires. Dans son discours, le chef du gouvernement a salué un moment historique pour nos Forces armées nationales, avec une volonté de rupture d’un pays résolument tourné vers sa souveraineté et les solutions endogènes.



Le Premier ministre a justifié le choix du nom de Tiéfo Amoro, roi et guerrier du XIXᵉ siècle qui s’opposa à la pénétration coloniale, par la volonté d’ancrer l’Institut dans un héritage de bravoure et de sacrifice : « En inscrivant cet institut dans le prolongement de son héritage, nous rappelons à chaque génération que la défense de la Mère-Patrie est un devoir sacré ».



Pour le commandant de l’Institut, le colonel-major Celeste Joseph Moussa Coulibaly, l’IEMS-TA sera « un lieu d’apprentissage, un creuset de la pensée militaire stratégique, un laboratoire d’innovation et un bastion de notre souveraineté sécuritaire et de défense ». Aux stagiaires de la première promotion, le Premier ministre a lancé un appel solennel : « Soyez les dignes héritiers de Tiéfo Amoro et soyez le fer de lance de notre engagement à bâtir une Nation souveraine, de paix et de justice ».



Avec ce lancement de l’IEMS-TA, le Burkina Faso entend affirmer sa volonté de ne plus déléguer la formation de son élite militaire et de consolider sa souveraineté dans le domaine de la défense et de la sécurité.