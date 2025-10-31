Burkina : Le Président Traoré rend un vibrant hommage aux Forces Armées Nationales (FAN)





Dans sa déclaration, le Président Traoré a honoré les hommes et femmes des FAN pour avoir choisi le noble métier de défendre leur Patrie, potentiellement "au prix de sa vie".





Il a souligné que, face aux "hordes impérialistes", les FAN, soutenues par le Peuple, sont activement engagées dans la reconquête et la défense du territoire national.

Vision pour l'Armée

Le Président a affirmé que le renforcement continuel des capacités opérationnelles démontre la détermination à bâtir une Armée plus forte, capable de porter les aspirations profondes du Peuple burkinabè.





Il a insisté sur le fait que l'engagement patriotique des FAN et de tous les Burkinabè est indispensable à la refondation d’un Burkina Faso nouveau, en accord avec les idéaux de la Révolution Progressiste Populaire.





Le Capitaine Traoré a conclu son message par les termes : « Gloire et honneurs aux Forces Armées Nationales ! La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons ».