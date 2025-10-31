Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina : Le Président Traoré rend un vibrant hommage aux Forces Armées Nationales (FAN)


Alwihda Info | Par - 1 Novembre 2025


Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Burkina Faso, a rendu un vibrant hommage aux Forces Armées Nationales (FAN) à l'occasion de la commémoration de leur 65e anniversaire ce 1er novembre 2025.


  Dans sa déclaration, le Président Traoré a honoré les hommes et femmes des FAN pour avoir choisi le noble métier de défendre leur Patrie, potentiellement "au prix de sa vie".

 
Il a souligné que, face aux "hordes impérialistes", les FAN, soutenues par le Peuple, sont activement engagées dans la reconquête et la défense du territoire national.
 

Vision pour l'Armée

 
Le Président a affirmé que le renforcement continuel des capacités opérationnelles démontre la détermination à bâtir une Armée plus forte, capable de porter les aspirations profondes du Peuple burkinabè.

 
Il a insisté sur le fait que l'engagement patriotique des FAN et de tous les Burkinabè est indispensable à la refondation d’un Burkina Faso nouveau, en accord avec les idéaux de la Révolution Progressiste Populaire.

 
Le Capitaine Traoré a conclu son message par les termes : « Gloire et honneurs aux Forces Armées Nationales ! La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons ».
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


