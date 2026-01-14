Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Burkina/Royaume-Uni : une dynamique de coopération pragmatique réaffirmée


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Janvier 2026



Burkina/Royaume-Uni : une dynamique de coopération pragmatique réaffirmée
Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience, ce jeudi 15 janvier 2026, au nouvel ambassadeur du Royaume-Uni auprès du Burkina Faso, Angus McKee.

Cette rencontre de prise de contact a permis de réaffirmer la volonté commune des deux États de renforcer un partenariat fondé sur le pragmatisme, le respect mutuel et la souveraineté. ‎ ‎Non-résident, le diplomate a indiqué être au Burkina Faso pour approfondir ses échanges avec les départements sectoriels et identifier des pistes de collaboration susceptibles de contribuer de manière concrète au développement du pays.

‎ ‎Il a souligné l’engagement renouvelé du Royaume-Uni à accompagner le Burkina Faso, notamment dans les domaines de la santé et de l’enseignement. ‎ ‎Le Premier ministre a félicité l'ambassadeur McKee pour sa nomination et lui a souhaité la bienvenue au pays des Hommes intègres. Il a salué la disposition du Royaume-Uni à consolider ses relations avec le Burkina Faso, tout en rappelant les priorités stratégiques du gouvernement. ‎ ‎

« Je peux vous rassurer que nous ne sommes pas dans une logique de repli, mais dans une dynamique de diversification de nos partenaires, en toute souveraineté. Toute coopération qui porte un caractère de domination sera dénoncée et rompue », a indiqué le chef du gouvernement.  ‎Il a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction de voir le Royaume-Uni réaffirmer son engagement aux côtés du peuple burkinabè, en cohérence avec les aspirations nationales de résilience, de sécurité et de développement endogène. ‎ ‎

Pour sa part, l’ambassadeur McKee s’est dit honoré de cette audience et particulièrement sensible à la clarté du message délivré par le Premier ministre. Il a réitéré la disponibilité de son pays à bâtir un partenariat « gagnant-gagnant » avec le Burkina Faso. ‎ ‎Cette première rencontre marque ainsi une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre les deux pays et ouvre des perspectives prometteuses pour un rapprochement accru, fondé sur le respect mutuel et l’efficacité dans l’action.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/01/2026

Tchad : au Ouaddaï, une formation pour accélérer la vaccination des enfants zéro-dose

Tchad : au Ouaddaï, une formation pour accélérer la vaccination des enfants zéro-dose

Tchad : à N’Djamena, un litige de 5 millions de FCFA mène un gérant en détention Tchad : à N’Djamena, un litige de 5 millions de FCFA mène un gérant en détention 14/01/2026

Populaires

Tchad : "La situation est désormais sous contrôle" à Korbol, assure le CEMGA

14/01/2026

Tchad : l'armée annonce 3 morts et 10 blessés dans ses rangs suite à l'accrochage à Korbol

14/01/2026

Tchad : une bailleresse insolite et exigeante à Walia

14/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 14/01/2026 - Achta Mahamat

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

La transition énergétique africaine offre des opportunités La transition énergétique africaine offre des opportunités 13/01/2026 - NJ Ayuk

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter