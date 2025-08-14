Burkina : coopération au développement, l’OCI réaffirme son engagement aux côtés du pays

‎Une délégation de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), conduite par le secrétaire général adjoint chargé des affaires humanitaires, sociales et culturelles, Tarig Ali Bakheet, est en visite de travail depuis le 12 août 2025 au Burkina Faso.



Dans la soirée du mercredi 13 août, elle a eu une de travail avec le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, assisté de ses proches collaborateurs.



A cette séance, l’OCI a marqué sa disponibilité à accompagner les efforts du gouvernement burkinabè dans la gestion de la crise humanitaire, à travers le renforcement de projets de développement socio-économique au bénéfice des populations, illustrant ainsi la volonté de l’organisation à établir un partenariat plus réaliste avec notre pays.



Selon Tarig Ali Bakheet, la visite de la délégation de l’OCI au Burkina Faso est surtout l’expression de l‘amitié et de la solidarité de cette organisation envers les autorités et le peuple burkinabè, au regard du contexte sécuritaire et humanitaire du pays. « L’OCI et le Burkina Faso sont un corps, et lorsqu’un membre du corps est malade c’est tout le corps qui souffre », dira le Secrétaire adjoint de l’OCI.



Il a indiqué que l’expression de cette solidarité, se fera également sur le terrain, notamment à travers une visite terrain de la délégation, pour toucher du doigt les réalités, évaluer les besoins, et apporter des réponses de concert avec le gouvernement burkinabè.



En plus du secrétaire général adjoint chargé des affaires humanitaires, sociales et culturelles, les autres membres de la délégation à savoir le directeur exécutif du Fonds de Solidarité Islamique, le directeur exécutif de l’Organisation du Croissant Rouge et le premier responsable de la Mission régionale de l’OCI basée à Niamey au Niger, ont tous affiché leur volonté d’élever le niveau de la coopération entre les Agences spécialisées de l’OCI et le Burkina Faso, essentiellement dans le domaine de l’humanitaire et du développement, en collaboration avec des structures locales.



A cette séance de travail, Karamoko Jean Marie Traore a traduit sa gratitude et celle des plus hautes autorités à l’OCI, pour l’élan d’amitié, de solidarité et de fraternité envers le pays des Hommes intègres. Pour lui, cette visite de la délégation de l’OCI était très attendue en ce sens qu’elle prévoit une sortie sur le terrain.



« Aller sur le terrain est une démarche qui correspond à la volonté du gouvernement car cela permet de constater, de sentir et ressentir les réalités et les refléter dans les actions conjointes à mener », explique le chef de la diplomatie burkinabè, qui se réjouit également de la diversité et de la qualité des profils qui composent la délégation. Le ministre en charge des Affaires étrangères a réaffirmé l’engagement du Burkina Faso à demeurer un membre actif de l’OCI.



Il a encouragé l’OCI à aller au-delà des actions sur les plans de l’humanitaire et du développement, en initiant des mécanismes de sensibilisation des populations afin que celles-ci ne tombent pas dans le piège de ceux qui utilisent le nom de l’Islam à des fins obscures.



‎ Il faut noter que cette visite de la délégation de l’OCI au Burkina Faso, est le résultat d’une démarche diplomatique de Karamoko Jean Marie Traore qui, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OCI tenue en juin dernier en République de Türkiye, avait rencontré le secrétaire général adjoint monsieur Tarig Ali Bakheet, et l’avait fortement encouragé à effectuer une visite dans notre pays.