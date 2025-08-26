Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Burkina : coopération multilatérale, une mission onusienne en visite


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Août 2025



Burkina : coopération multilatérale, une mission onusienne en visite
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traore, a accordé, le lundi 25 août 2025, une audience à une délégation des Nations Unies conduite par Yacoub Ali El-Hillo.

Cette rencontre, tenue dans un climat d’ouverture et de franchise, a permis d’aborder les perspectives de coopération entre le Burkina Faso et le Système des Nations Unies, ainsi que la récente décision du Gouvernement de déclarer persona non grata la coordonnatrice résidente, Madame Carol Flore-Smereczniak.

Un message d’écoute et de continuité
La délégation onusienne a d’abord transmis les salutations du Secrétaire général des Nations Unies aux plus hautes autorités burkinabè et réaffirmé l’engagement de l’Organisation à poursuivre son appui au Burkina Faso.

Dans le même esprit, le Secrétaire général a exprimé sa volonté de renforcer un partenariat basé sur la transparence, le dialogue et la confiance mutuelle. À cet effet, El-Hillo a présenté au ministre l’intérimaire désigné à la tête de la Coordination du Système des Nations Unies au Burkina Faso, en la personne de Maurice Azonnankpo, représentant résident du HCR, dont l’expérience et la connaissance du contexte burkinabè constituent des atouts indéniables pour assurer une continuité sans interruption de la coopération.

Une décision souveraine et justifiée
Revenant sur la question ayant suscité cette visite, le ministre Traore a rappelé que la décision du gouvernement de déclarer persona non grata la Coordonnatrice résidente a été prise en toute responsabilité et après mûre réflexion.
Il a indiqué que cette mesure répond à une série de manquements constatés, dont la publication d’un rapport sur la situation des enfants dans le contexte de la crise sécuritaire, élaboré sans concertation préalable avec les autorités nationales.

Le chef de la diplomatie burkinabè a déploré la méthodologie unilatérale adoptée dans la production de ce document, soulignant qu’un partenariat crédible et respectueux exige l’implication des acteurs locaux, en particulier les institutions nationales, dans l’élaboration de tout rapport touchant au pays.

Il a également réitéré la position du gouvernement concernant l’usage de certaines terminologies qui ne reflètent pas fidèlement la réalité du terrain au Burkina Faso. À titre d’exemple, le recours au terme « groupes armés non étatiques » en lieu et place du mot « terroristes » est apparu inacceptable, car il occulte la nature criminelle et terroriste des exactions subies par les populations.

Un engagement réaffirmé en faveur de la coopération
Tout en rappelant la légitimité de cette décision souveraine, le ministre Traore a tenu à rassurer la délégation onusienne : « Ce n’est jamais de gaieté de cœur qu’une telle décision est prise.

Le Burkina Faso demeure profondément attaché au multilatéralisme et reste disponible à travailler de concert avec les Nations Unies dans un esprit de confiance et de transparence.» Les échanges ont également porté sur les mécanismes de mobilisation des ressources, notamment à travers l’UNIDAP, dans le but d’assurer une meilleure convergence de vues et d’accroître l’efficacité des actions conjointes.

Vers un partenariat renouvelé
Une réunion élargie à d’autres membres du gouvernement est prévue ce mardi, afin de poursuivre les discussions et d’harmoniser les approches de collaboration. Au terme de cette audience, le Burkina Faso et les Nations Unies ont réaffirmé leur volonté commune de bâtir un partenariat renforcé, fondé sur le respect mutuel, la confiance et l’efficacité au service du peuple burkinabè.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/08/2025

Tchad : Au Ouaddaï, des responsables du cadastre visés par une plainte pour spoliation foncière

Tchad : Au Ouaddaï, des responsables du cadastre visés par une plainte pour spoliation foncière

Cameroun / Tchad : La communauté tchadienne de Garoua célèbre en différé l'indépendance du Tchad Cameroun / Tchad : La communauté tchadienne de Garoua célèbre en différé l'indépendance du Tchad 25/08/2025

Populaires

Tchad : Plus de 6,5 milliards de FCFA de fonds publics détournés dans le Ouaddaï

25/08/2025

Tchad : de nouveaux responsables nommés à la tête de la Brigade de contrôle des activités minières

25/08/2025

Tchad : La Police nationale participe à une action de reboisement pour la santé et le climat

25/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter