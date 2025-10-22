Alwihda Info
Burkina : le président du Faso interpelle les chercheurs sur leurs devoirs


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Octobre 2025



Burkina : le président du Faso interpelle les chercheurs sur leurs devoirs
Le président du Faso, chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, présidant ce mercredi la cérémonie officielle d’ouverture de la 15e édition du Forum national de la Recherche scientifique et des Innovations technologiques (FRSIT), a adressé dans le langage franc qu’on lui reconnaît, un message aux acteurs du monde de la recherche.

Conscient de l’importance de l'innovation et de la recherche scientifique pour le Burkina Faso à l’ère de la Révolution Progressiste Populaire, le capitaine Ibrahim Traoré, sans détour, a interpellé chercheurs, inventeurs et innovateurs sur leurs devoirs. Il les a invités à surmonter les obstacles et a promis un accompagnement du gouvernement. « J'ai pris l'engagement.

En 2026, peut-être au premier trimestre, des équipements de pointe, de dernière génération pour la recherche, seront au Burkina Faso (…) Nous mettrons les bouchées doubles pour que ceux qui veulent créer, qui veulent inventer puissent le faire », soutient le chef de l’État. Aussi, le centre « Faso Bangré » en construction va accompagner les lauréats de la plate-forme « Faso Andubè » dans la réalisation de leurs projets, selon le président du Faso.

À l’endroit de la jeunesse, le chef de l’État met en garde contre les distractions qui détournent de l'innovation, et appelle à un patriotisme scientifique où les chercheurs mettent leurs compétences au service de la Nation.

« Tous ceux qui ont des têtes pleines, nous en avons besoin... Mais nous avons encore besoin de quelqu'un qui a une tête pleine de savoir et un cœur plein de patriotisme », insiste le chef de l’État, qui souligne que la Révolution burkinabè doit être aussi scientifique et technologique. L’autre bonne nouvelle de cette cérémonie d’ouverture du 15e FRSIT, est l’annonce par le chef de l’État, Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré de sa décision de « multiplier par 5 » les prix qui récompensent les lauréats au palmarès officiel du forum.



