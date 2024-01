Cameroun : 106 blessés suite à une bousculade dans un lycée de Yaoundé

En cette matinée du 22 janvier, l’on a connu des émeutes dans un lycée de la capitale camerounaise. En effet, après la cérémonie de levée des couleurs à 7 heures 30, une bousculade est survenue dans l'enceinte du lycée bilingue d'Etoug-Ebe (dans le 6ème arrondissement).



Et selon les premières informations recueillies sur les lieux, alors que les élèves retardataires entraient progressivement par le portillon, d'autres ont bousculé pour passer par le grand portail. Selon le préfet du département Mfoundi (Yaoundé), Emmanuel Djikdent, immédiatement descendu sur le terrain, il n'y a pas de mort à l'heure actuelle.



Les blessés ont été conduits dans des formations sanitaires proches. Des éléments de police et de gendarmerie ont été déployés sur le site pour contenir les débordements éventuels. Il faut dire que des vandales ont profité de cette situation pour saccager des matériels et des véhicules, parmi lesquels, celui du proviseur de l’établissement.



Avec l’appui des caméras de surveillance, les autorités compétentes sont à pied d’œuvre pour mettre la main sur cette bande de voyous venus de l’extérieur du lycée. En attendant, les cours ont été suspendus.