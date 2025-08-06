Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun - Adamaoua : Les ambassadeurs de l'UE et du Royaume-Uni explorent le potentiel de la région


Alwihda Info | Par - 7 Août 2025


Pour leur deuxième journée dans la région de l'Adamaoua, Son Excellence Jean-Marc Châtaigner, Ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun, et Son Excellence Matt Woods, Haut-commissaire du Royaume-Uni, ont mené une série de visites et de réunions. Accompagnés du Chef de coopération, Jérôme Pons, et de leurs délégations, ils ont exploré le potentiel économique et culturel de la région tout en discutant de projets stratégiques.


Cameroun - Adamaoua : Les ambassadeurs de l'UE et du Royaume-Uni explorent le potentiel de la région


 

Une immersion économique et culturelle

 
La journée a débuté par une visite du marché artisanal de Ngaoundéré, où la délégation a pu apprécier l'immense potentiel économique des créations locales. L'expérience s'est poursuivie par une dégustation du kilichi, la spécialité de la région.

 
Les diplomates ont également eu un entretien avec le Lamido de Ngaoundéré, S.M. Mohamadou Hayatou Issa. Cette rencontre a été l'occasion de découvrir les actions sociales menées par le Lamidat, notamment en matière d'élaboration d'actes d'état civil et de santé publique, illustrées par une visite du Centre de Santé Privé Islamique Lamido Hayatou. La rencontre s'est conclue par une immersion culturelle mémorable, avec une démonstration de la "Fantasia" (danse des chevaux) et des prestations de griots.




 

Des discussions stratégiques pour le développement régional

 
La délégation a tenu une séance de travail avec le Président du Conseil Régional de l'Adamaoua. Les échanges ont principalement porté sur la décentralisation et sur les moyens d'accroître l'attractivité de la région pour des investissements productifs, structurants et créateurs d'emplois.

 
Dans la même logique, une rencontre a eu lieu avec les responsables de CAMRAIL pour aborder les enjeux du projet de rénovation de la voie ferrée. Ce projet ambitieux, soutenu par l'UE, la Banque Européenne d'Investissement et l'AFD, s'inscrit dans la droite ligne du Global Gateway de l'UE et vise à faciliter le développement local, les échanges commerciaux et la mobilité des populations de la région.




 

Soutien aux initiatives sociales et environnementales

 
La délégation a aussi visité l'évêché de Ngaoundéré, où une session de formation se tenait dans le cadre du projet REAL GRNS. Cette initiative met l'accent sur les aspects environnementaux, sociaux et sanitaires de l'exploitation minière. La journée s'est conclue par un moment de convivialité, avec l'assistance à un match du championnat de football local.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/08/2025

Tchad : paix et cohésion sociale, lancement du réseau des médiateurs de Dogou et Bologo

Tchad : paix et cohésion sociale, lancement du réseau des médiateurs de Dogou et Bologo

Tchad : des nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports Tchad : des nominations au ministère de la Jeunesse et des Sports 06/08/2025

Populaires

Tchad : à N’Djamena, les bonnes intentions se heurtent à la réalité sur le terrain

06/08/2025

Tchad : « Ngreck » à vil prix et dangers à haut risque, l'urgence d'agir

06/08/2025

Tchad : le procès de Succès Masra et de 74 co-inculpés s’est ouvert à N’Djamena

07/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter