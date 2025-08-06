Cameroun - Adamaoua : Les ambassadeurs de l'UE et du Royaume-Uni explorent le potentiel de la région





Des discussions stratégiques pour le développement régional

La délégation a tenu une séance de travail avec le Président du Conseil Régional de l'Adamaoua. Les échanges ont principalement porté sur la décentralisation et sur les moyens d'accroître l'attractivité de la région pour des investissements productifs, structurants et créateurs d'emplois.





Dans la même logique, une rencontre a eu lieu avec les responsables de CAMRAIL pour aborder les enjeux du projet de rénovation de la voie ferrée. Ce projet ambitieux, soutenu par l'UE, la Banque Européenne d'Investissement et l'AFD, s'inscrit dans la droite ligne du Global Gateway de l'UE et vise à faciliter le développement local, les échanges commerciaux et la mobilité des populations de la région.

