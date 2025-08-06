Cameroun - Adamaoua : Les ambassadeurs de l'UE et du Royaume-Uni explorent le potentiel de la région

Une immersion économique et culturelle
La journée a débuté par une visite du marché artisanal de Ngaoundéré, où la délégation a pu apprécier l'immense potentiel économique des créations locales. L'expérience s'est poursuivie par une dégustation du kilichi, la spécialité de la région.
Les diplomates ont également eu un entretien avec le Lamido de Ngaoundéré, S.M. Mohamadou Hayatou Issa. Cette rencontre a été l'occasion de découvrir les actions sociales menées par le Lamidat, notamment en matière d'élaboration d'actes d'état civil et de santé publique, illustrées par une visite du Centre de Santé Privé Islamique Lamido Hayatou. La rencontre s'est conclue par une immersion culturelle mémorable, avec une démonstration de la "Fantasia" (danse des chevaux) et des prestations de griots.
Des discussions stratégiques pour le développement régional
La délégation a tenu une séance de travail avec le Président du Conseil Régional de l'Adamaoua. Les échanges ont principalement porté sur la décentralisation et sur les moyens d'accroître l'attractivité de la région pour des investissements productifs, structurants et créateurs d'emplois.
Dans la même logique, une rencontre a eu lieu avec les responsables de CAMRAIL pour aborder les enjeux du projet de rénovation de la voie ferrée. Ce projet ambitieux, soutenu par l'UE, la Banque Européenne d'Investissement et l'AFD, s'inscrit dans la droite ligne du Global Gateway de l'UE et vise à faciliter le développement local, les échanges commerciaux et la mobilité des populations de la région.
Soutien aux initiatives sociales et environnementales
La délégation a aussi visité l'évêché de Ngaoundéré, où une session de formation se tenait dans le cadre du projet REAL GRNS. Cette initiative met l'accent sur les aspects environnementaux, sociaux et sanitaires de l'exploitation minière. La journée s'est conclue par un moment de convivialité, avec l'assistance à un match du championnat de football local.