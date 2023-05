Cameroun-Algérie : signature d’un accord dans les transports et la météorologie

Le ministre des Transports du Cameroun, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè a signé le 15 mai 2023 à Alger, avec son homologue algérien Youcef Cherfa, un accord-cadre de coopération entre le Cameroun et l’Algérie dans le domaine des transports et de la météorologie.



Cet accord qui repose sur une base d’intérêt mutuel participe à la consolidation des liens entre les deux pays.



Les domaines de coopération visés portent entre autres sur l’encouragement de l’établissement d’une coopération entre les instituts de recherche et de formation des deux pays dans le domaine des transports et de la météorologie ; la définition des programmes de recherche communs ; l’échange d’expériences et d’expertises entre les structures de régulation et de supervision, notamment dans les domaines aérien et maritime ; l’organisation de stages de formation au profit des étudiants et stagiaires des deux pays dans les établissements publics ; la mise en place d’un cadre juridique pouvant renforcer les échanges entre les deux pays, notamment dans les domaines des transports aérien et maritime.



Cet accord-cadre vient consolider et renforcer les relations diplomatiques entre le Cameroun et l’Algérie. Par ailleurs, il s’inscrit en droite ligne de la politique de diversification des partenaires prônée par le gouvernement camerounais.



Il faut rappeler qu’en prélude à la cérémonie de signature proprement dite de cet accord, le ministre algérien des Transports a accordé une audience à son homologue camerounais. Par ailleurs, des travaux techniques se sont tenus entre les experts des deux pays, sous la coordination des deux membres du gouvernement.



Ces échanges ont porté sur les domaines du transport aérien, maritime, ferroviaire, routier et de la météorologie. Il s’est agi, pour les deux pays, de faire un état des lieux et de présenter les axes de coopération à développer dans ces différents domaines.



Parallèlement, des discussions se sont tenues entre les responsables de Camair-Co et Air-Algérie, dans la perspective de la conclusion d’un mémorandum d’entente dans le domaine de la maintenance des aéronefs, de la formation, de relation commerciale pour un partenariat gagnant/gagnant.