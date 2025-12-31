Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun - Batouri : Braquage spectaculaire d'un camp de ressortissants chinois dans l'Est


Alwihda Info | Par - 31 Décembre 2025


La ville de Batouri, plaque tournante minière de la région de l'Est, a été secouée par un vol à main armée dans la nuit du 30 au 31 décembre 2025. Un campement de ressortissants chinois a été la cible d'un commando d'assaillants, emportant un butin considérable.


Cameroun - Batouri : Braquage spectaculaire d'un camp de ressortissants chinois dans l'Est


 

Alors que les populations s'apprêtaient à célébrer le passage à la nouvelle année, une scène de violence a perturbé le calme du quartier Bary, à Batouri. Un camp d'habitation abritant des ressortissants chinois, dont la présence dans la zone est généralement liée à l'exploitation minière, a été pris d'assaut par des hommes armés.

 

Selon les premiers témoignages, les braqueurs ont fait irruption sur les lieux en pleine nuit. Pour éviter toute résistance et paralyser toute tentative d'alerte des environs, les malfrats ont procédé à plusieurs tirs de sommation.

Cette tactique a permis aux assaillants de fouiller les habitations en toute impunité. Le bilan du braquage, bien que non chiffré précisément par les autorités, fait état de :

  • De nombreux bijoux de valeur.

  • Une importante somme d'argent liquide (montant non dévoilé pour les besoins de l'enquête).

 

Dès le signalement des faits, les forces de l'ordre ont été mobilisées. Les éléments de la gendarmerie ratissent activement la zone depuis le mardi soir. L'objectif est de retrouver la trace des assaillants qui auraient profité de la topographie de la région, souvent boisée et difficile d'accès par endroits, pour s'évanouir dans la nature.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Tchad : un faux ancien rebelle comparait pour escroquerie à N'Djamena

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

