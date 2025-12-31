Cameroun - Batouri : Braquage spectaculaire d'un camp de ressortissants chinois dans l'Est

Alors que les populations s'apprêtaient à célébrer le passage à la nouvelle année, une scène de violence a perturbé le calme du quartier Bary, à Batouri. Un camp d'habitation abritant des ressortissants chinois, dont la présence dans la zone est généralement liée à l'exploitation minière, a été pris d'assaut par des hommes armés.



Selon les premiers témoignages, les braqueurs ont fait irruption sur les lieux en pleine nuit. Pour éviter toute résistance et paralyser toute tentative d'alerte des environs, les malfrats ont procédé à plusieurs tirs de sommation.



Cette tactique a permis aux assaillants de fouiller les habitations en toute impunité. Le bilan du braquage, bien que non chiffré précisément par les autorités, fait état de :



De nombreux bijoux de valeur.

Une importante somme d'argent liquide (montant non dévoilé pour les besoins de l'enquête).

Dès le signalement des faits, les forces de l'ordre ont été mobilisées. Les éléments de la gendarmerie ratissent activement la zone depuis le mardi soir. L'objectif est de retrouver la trace des assaillants qui auraient profité de la topographie de la région, souvent boisée et difficile d'accès par endroits, pour s'évanouir dans la nature.

