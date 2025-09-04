Cameroun : Cinq entreprises chinoises pour reconstruire la route Ngaoundéré-Garoua

Détails du projet et du financement

Lot 1 (50 km) : Confié à CGCOC Group pour 38,6 milliards de FCFA sur 36 mois.

Lot 2 (39 km) : Attribué à China Harbour Engineering Company (CHEC) pour 29,2 milliards de FCFA sur 24 mois.

Lots 3 & 4 (133 km) : Reviennent à China First Highway Engineering Company pour un total de 58,7 milliards de FCFA.

Lot 5 (56 km) : Attribué à China International Water & Electric Corp (CWE), pour 26 milliards de FCFA sur 24 mois.

Impact économique et social

Le projet est divisé en cinq lots, chacun avec un coût et un calendrier précis :Le financement est principalement assuré par la, complété par une contribution du Fonds africain de développement (8 milliards de FCFA) et de l'État camerounais (4,8 milliards de FCFA).La reconstruction de cette route, qui est en très mauvais état depuis des années, est cruciale pour désenclaver les régions du Nord et de l'Adamaoua et fluidifier le trafic. Faisant partie du corridor économique, ce projet facilitera également les échanges commerciaux avec le Tchad voisin. Les travaux devraient débuter "dans les prochains jours", marquant une étape importante pour le développement économique et la qualité de vie des populations locales.