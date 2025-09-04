Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : Cinq entreprises chinoises pour reconstruire la route Ngaoundéré-Garoua


Alwihda Info | Par - 5 Septembre 2025


La Banque africaine de développement (BAD) a validé l'attribution des marchés pour la reconstruction de la route nationale N1, longue de 278 km, reliant Ngaoundéré à Garoua. Cinq entreprises chinoises ont été retenues pour ce projet d'un montant total de 221,6 milliards de FCFA. Selon une source proche du ministère des Travaux publics, le processus s'est déroulé sans controverse majeure.


Cameroun : Cinq entreprises chinoises pour reconstruire la route Ngaoundéré-Garoua



 

Détails du projet et du financement

 
Le projet est divisé en cinq lots, chacun avec un coût et un calendrier précis :
  • Lot 1 (50 km) : Confié à CGCOC Group pour 38,6 milliards de FCFA sur 36 mois.
  • Lot 2 (39 km) : Attribué à China Harbour Engineering Company (CHEC) pour 29,2 milliards de FCFA sur 24 mois.
  • Lots 3 & 4 (133 km) : Reviennent à China First Highway Engineering Company pour un total de 58,7 milliards de FCFA.
  • Lot 5 (56 km) : Attribué à China International Water & Electric Corp (CWE), pour 26 milliards de FCFA sur 24 mois.
Le financement est principalement assuré par la BAD, complété par une contribution du Fonds africain de développement (8 milliards de FCFA) et de l'État camerounais (4,8 milliards de FCFA).

 
 

Impact économique et social

 
La reconstruction de cette route, qui est en très mauvais état depuis des années, est cruciale pour désenclaver les régions du Nord et de l'Adamaoua et fluidifier le trafic. Faisant partie du corridor économique Douala-N'Djamena, ce projet facilitera également les échanges commerciaux avec le Tchad voisin. Les travaux devraient débuter "dans les prochains jours", marquant une étape importante pour le développement économique et la qualité de vie des populations locales.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/09/2025

Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud

Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud

Tchad : le président de la République félicite les Sao après leur nul héroïque face au Ghana Tchad : le président de la République félicite les Sao après leur nul héroïque face au Ghana 04/09/2025

Populaires

Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud

04/09/2025

Football : Raoul Savoy insuffle un nouvel élan aux Sao du Tchad

04/09/2025

Football – SAO du Tchad : Raoul Savoy salue la réaction de ses joueurs et l’appui du public

04/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter