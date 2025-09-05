AFRIQUE

Cameroun - Crise Anglophone : Sept militaires tués dans une attaque à Muyuka, dont une jeune recrue

Alwihda Info | Par Peter Kum - 6 Septembre 2025

Sept soldats camerounais ont perdu la vie le 5 septembre 2025, dans la subdivision de Muyuka, dans la région du Sud-Ouest. Leur camionnette de patrouille a été touchée par l'explosion d'un engin explosif improvisé (EEI) à Malende. Parmi les victimes, un soldat de 20 ans, fraîchement diplômé de l'école militaire il y a seulement quatre mois, qui illustre le lourd tribut payé par les forces de défense dans la crise anglophone.