AFRIQUE

Cameroun - Crise Anglophone : Sept militaires tués dans une attaque à Muyuka, dont une jeune recrue


Alwihda Info | Par - 6 Septembre 2025


Sept soldats camerounais ont perdu la vie le 5 septembre 2025, dans la subdivision de Muyuka, dans la région du Sud-Ouest. Leur camionnette de patrouille a été touchée par l'explosion d'un engin explosif improvisé (EEI) à Malende. Parmi les victimes, un soldat de 20 ans, fraîchement diplômé de l'école militaire il y a seulement quatre mois, qui illustre le lourd tribut payé par les forces de défense dans la crise anglophone.


Cette attaque, qui serait l'œuvre de séparatistes d'Ambazonia, est la dernière d'une série d'incidents violents dans la région. La tragédie a suscité l'émoi, le texte soulignant le fait que de jeunes Camerounais s'entretuent dans un conflit qui pourrait être résolu par un dialogue et une volonté politique. Les autorités camerounaises n'ont pas encore réagi officiellement à cette attaque.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


