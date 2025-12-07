Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Crise sur l'axe Garoua-Boulai - Meiganga : Le blocus des camionneurs entre dans son 5ᵉ jour


Alwihda Info | Par - 7 Décembre 2025


Le blocage de l'axe routier Garoua-Boulai - Meiganga, provoqué par la colère des conducteurs de camions, est entré dans son cinquième jour ce dimanche 7 décembre 2025. Malgré l'intervention des autorités et l'annonce de mesures immédiates, la situation demeure extrêmement tendue dans la ville de Meiganga (Région de l'Adamaoua).


Cameroun : Crise sur l'axe Garoua-Boulai - Meiganga : Le blocus des camionneurs entre dans son 5ᵉ jour


 

Les Tentatives d'Apaisement (Vendredi 5 décembre)

 

Face à la crise, le Gouverneur de l'Adamaoua, accompagné du préfet du Mbéré, s'est rendu sur les lieux ce vendredi dans le but de calmer la situation et de rétablir la circulation.

 

Pour apaiser la colère des camionneurs, les autorités ont pris une décision immédiate et significative : la suspension des deux postes de contrôle de Roblin et Nandeke jusqu'à nouvel ordre.


Malgré ces mesures de désescalade, les camionneurs en colère n'ont toujours pas levé le blocus. Le Gouverneur aurait rebroussé chemin vers Ngaoundéré, l'autorité publique faisant face à un mouvement désorganisé dont les meneurs ne sont pas visibles sur le terrain.

 

Conséquences et Tensions Humanitaires (Dimanche 7 décembre)



Au cinquième jour de blocage, la situation commence à peser lourdement, transformant le secteur bloqué en une zone de pénurie et de tensions :


​Les passagers des bus immobilisés expliquent être à court de provisions depuis plusieurs jours, faute d’accès à la nourriture.
 

La pénurie a entraîné des tentatives d'achat houleuses auprès des commerçants présents sur l’axe, nécessitant l'intervention de passagers et de riverains pour calmer les esprits et éviter les affrontements.

 


 Impasse et Scénarios de Sortie de Crise

 

Le blocus reste figé, entraînant un sérieux brouillard politique et routier dans l’Adamaoua. Les discussions se poursuivent, mais la complexité de la situation est amplifiée par l'absence de chefs de file reconnus par les autorités.



Face à l'impasse, les rumeurs suggèrent que des forces d’élite (le BIR) pourraient être mobilisées pour une « opération de serrurerie militaire » visant à "décadenasser" ce tronçon stratégique.


Quelle que soit la fin de ce bras de fer, cette crise aura marqué durablement les relations entre forces de l'ordre et transporteurs, signalant un tournant où l’usage de la force contre un citoyen (évoqué comme étant à l'origine de la crise) pourrait avoir des conséquences nationales immédiates.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


