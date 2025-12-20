Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun - Drame à Akom 2 : Un cortège funèbre vire au carnage routier


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


La localité d'Akom 2 est sous le choc après un accident de la route d'une rare violence survenu dans la nuit. Un véhicule de police, transportant des proches pour les obsèques d'un fonctionnaire de police à Ebolowa, a terminé sa course sous un pont, plongeant plusieurs familles dans une détresse profonde.


Selon les premiers éléments, la visibilité quasi nulle sur cet axe non éclairé serait la cause principale de la sortie de route. Le conducteur aurait perdu le contrôle à l'approche du pont, entraînant le véhicule dans une chute fatale. Ce drame souligne une fois de plus les dangers de la conduite nocturne sur les axes secondaires dépourvus de signalisation lumineuse.

 

Le choc a coûté la vie à cinq personnes. La tragédie est d'autant plus insoutenable que parmi les victimes figurent :

  • Deux enfants du policier dont on s'apprêtait à célébrer les obsèques.

  • Deux femmes, dont une était sur le point d'accoucher.

 

Ce qui devait être un moment de recueillement et d'hommage s'est transformé en un nouveau cimetière. La communauté d'Akom 2 et les collègues du défunt policier sont meurtris par cette perte massive de "forces vives", emportées alors qu'elles rendaient un dernier hommage à l'un des leurs.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


