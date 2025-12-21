Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun - Gendarmerie : La gendarmerie du Logone-et-Chari au cœur du dispositif frontalier


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


Face à la persistance de la menace Boko Haram et de la criminalité transfrontalière, le Colonel MVOGO ABANDA Guy Hervé, Commandant la Légion de Gendarmerie du Logone-et-Chari, multiplie les descentes sur le terrain depuis le 13 décembre 2025. Cette tournée d'inspection est un signal fort de la détermination de la gendarmerie nationale à verrouiller la frontière septentrionale.


Une inspection des zones critiques du Lac Tchad


De Makary à l'île de Kofia, en passant par Darak, le Colonel a bravé l'enclavement pour évaluer l'état d'alerte des troupes. Ces localités, situées aux avant-postes du combat contre le terrorisme, bénéficient désormais de consignes directes pour optimiser la Défense Opérationnelle du Territoire (DOT).




Des directives fermes pour la sécurité frontalière

 

Le COLEGION a instruit les Commandants de Brigade et les Pelotons Mobiles (333 et 334) sur plusieurs axes prioritaires :
 

  • Contrôle et Identification : Systématisation de la vérification des identités aux check-points pour débusquer les infiltrations.
     

  • Trafics Illicites : Surveillance accrue des flux d'armements en provenance des pays voisins.
     

  • Sécurité Collaborative : Renforcement de la confiance mutuelle avec les populations et les comités de vigilance, piliers du renseignement prévisionnel.


Maintenir le moral des troupes

 

Au-delà de l'aspect tactique, cette tournée a été marquée par des séances de causerie morale. Le Colonel a transmis les encouragements de la haute hiérarchie, rappelant aux gendarmes que leur présence est le rempart indispensable à l'intégrité territoriale du Cameroun dans ce département stratégique.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


