Cameroun - Gendarmerie : La gendarmerie du Logone-et-Chari au cœur du dispositif frontalier

Une inspection des zones critiques du Lac Tchad



De Makary à l'île de Kofia, en passant par Darak, le Colonel a bravé l'enclavement pour évaluer l'état d'alerte des troupes. Ces localités, situées aux avant-postes du combat contre le terrorisme, bénéficient désormais de consignes directes pour optimiser la Défense Opérationnelle du Territoire (DOT).









Des directives fermes pour la sécurité frontalière

Le COLEGION a instruit les Commandants de Brigade et les Pelotons Mobiles (333 et 334) sur plusieurs axes prioritaires :



