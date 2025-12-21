Cameroun - Gendarmerie : La gendarmerie du Logone-et-Chari au cœur du dispositif frontalier

Une inspection des zones critiques du Lac Tchad
De Makary à l'île de Kofia, en passant par Darak, le Colonel a bravé l'enclavement pour évaluer l'état d'alerte des troupes. Ces localités, situées aux avant-postes du combat contre le terrorisme, bénéficient désormais de consignes directes pour optimiser la Défense Opérationnelle du Territoire (DOT).
Des directives fermes pour la sécurité frontalière
Le COLEGION a instruit les Commandants de Brigade et les Pelotons Mobiles (333 et 334) sur plusieurs axes prioritaires :
-
Contrôle et Identification : Systématisation de la vérification des identités aux check-points pour débusquer les infiltrations.
-
Trafics Illicites : Surveillance accrue des flux d'armements en provenance des pays voisins.
-
Sécurité Collaborative : Renforcement de la confiance mutuelle avec les populations et les comités de vigilance, piliers du renseignement prévisionnel.
Maintenir le moral des troupes
Au-delà de l'aspect tactique, cette tournée a été marquée par des séances de causerie morale. Le Colonel a transmis les encouragements de la haute hiérarchie, rappelant aux gendarmes que leur présence est le rempart indispensable à l'intégrité territoriale du Cameroun dans ce département stratégique.