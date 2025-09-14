Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : Inquiétude à Lombo (département de la Bénoué) après l'attaque de preneurs d'otages


Alwihda Info | Par - 15 Septembre 2025


Une attaque menée par un groupe armé a eu lieu dans la localité de Lombo, dans l'arrondissement de Bibemi, département de la Bénoué dans la région du Nord. Quatre enfants ont réussi à échapper à leurs ravisseurs.


Image : OB Officiel
Image : OB Officiel


 

Attaque et insécurité ambiante

 
Selon le récit des faits, les assaillants ont ouvert le feu sur les habitations, blessant quatre personnes, dont un enfant. Cette attaque survient peu de temps après qu'une femme ait été assassinée et mutilée dans la localité voisine de Mayo-Barka.

 
Cette escalade de la violence se produit malgré la récente remise de matériel aux comités de vigilance par le sénateur Oumarou Vaidang, ce qui souligne l'insécurité grandissante et persistante dans la région.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/09/2025

Tchad : 33 dromadaires foudroyés dans le Sud Kanem

Tchad : 33 dromadaires foudroyés dans le Sud Kanem

Tchad : D'importantes saisies de drogue à Bol Tchad : D'importantes saisies de drogue à Bol 14/09/2025

Populaires

Tchad : "Miski n’est pas un État dans l’État", mise au point du ministre de la Sécurité publique

14/09/2025

Tchad : le gouvernement réaffirme son autorité au Tibesti et dément toute attaque contre la population

14/09/2025

​Tchad : le gouvernement dément toute préparation d’attaque à Miski et appelle à la vigilance

14/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter