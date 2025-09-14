Cameroun : Inquiétude à Lombo (département de la Bénoué) après l'attaque de preneurs d'otages





Attaque et insécurité ambiante

Selon le récit des faits, les assaillants ont ouvert le feu sur les habitations, blessant quatre personnes, dont un enfant. Cette attaque survient peu de temps après qu'une femme ait été assassinée et mutilée dans la localité voisine de Mayo-Barka.





Cette escalade de la violence se produit malgré la récente remise de matériel aux comités de vigilance par le sénateur Oumarou Vaidang, ce qui souligne l'insécurité grandissante et persistante dans la région.