Cameroun : Jubilé de Platine et consécration de la Cathédrale de Garoua





Célébration par le Nonce Apostolique

La cérémonie religieuse a pris la forme d'une messe solennelle, présidée par Monseigneur José Avelino Bettencourt, Nonce Apostolique au Cameroun et en Guinée Équatoriale.



Il était entouré pour l'occasion d'une quinzaine d'évêques camerounais et étrangers. Parmi les invités de marque qui ont pris part à cette célébration eucharistique très suivie figuraient le Ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbairobé, et le Gouverneur de la région du Nord, Jean Abate Edi'i.