AFRIQUE

Cameroun : Jubilé de Platine et consécration de la Cathédrale de Garoua


Alwihda Info | Par - 5 Octobre 2025


L'Archidiocèse de Garoua est en fête et célèbre son Jubilé de Platine (70 ans d'existence). Cet événement a été marqué, ce samedi 4 octobre 2025, par la consécration de l'église cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Nkolbivès à Yelwa.


Cameroun : Jubilé de Platine et consécration de la Cathédrale de Garoua


 

Célébration par le Nonce Apostolique

 
La cérémonie religieuse a pris la forme d'une messe solennelle, présidée par Monseigneur José Avelino Bettencourt, Nonce Apostolique au Cameroun et en Guinée Équatoriale.
 
Il était entouré pour l'occasion d'une quinzaine d'évêques camerounais et étrangers. Parmi les invités de marque qui ont pris part à cette célébration eucharistique très suivie figuraient le Ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbairobé, et le Gouverneur de la région du Nord, Jean Abate Edi'i.

Cameroun : Jubilé de Platine et consécration de la Cathédrale de Garoua



Les fidèles ont rendu un vibrant hommage à Mgr Faustin Ambassa Ndjodo, archevêque métropolitain de Garoua, pour son investissement et son rôle déterminant dans la réalisation de ce projet de consécration.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


