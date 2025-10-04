Cameroun : Jubilé de Platine et consécration de la Cathédrale de Garoua

Célébration par le Nonce Apostolique
La cérémonie religieuse a pris la forme d'une messe solennelle, présidée par Monseigneur José Avelino Bettencourt, Nonce Apostolique au Cameroun et en Guinée Équatoriale.
Il était entouré pour l'occasion d'une quinzaine d'évêques camerounais et étrangers. Parmi les invités de marque qui ont pris part à cette célébration eucharistique très suivie figuraient le Ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbairobé, et le Gouverneur de la région du Nord, Jean Abate Edi'i.
Les fidèles ont rendu un vibrant hommage à Mgr Faustin Ambassa Ndjodo, archevêque métropolitain de Garoua, pour son investissement et son rôle déterminant dans la réalisation de ce projet de consécration.