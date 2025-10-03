Cameroun : Kaïba Djawal change de nationalité sportive et rejoint les Sao du Tchad

Un renfort de poids pour les Sao
Natif de Garoua et formé au Coton Sport de Garoua (avec qui il a été double champion d’Elite One), Kaïba Djawal a été convoqué par le sélectionneur Raoul Savoy pour les prochains matchs contre le Mali et la RCA (Journées 9 et 10 des qualifications).
Kaïba Djawal est reconnu pour son parcours précoce et complet avec le Cameroun, étant le seul joueur à avoir marqué pour les sélections U20, U23, Lions intermédiaires et Lions Indomptables au cours d’une même année civile. Son but avec les Lions Indomptables avait été inscrit lors d’un match amical contre la Jamaïque. Ce changement offre à Djawal l’opportunité de jouer davantage de matchs internationaux avec les tricolores tchadiens.
L'attaquant Bertrand Mani, ancien joueur de Colombe du Dja, a également changé sa nationalité sportive du Cameroun au Tchad et s'apprête à faire ses débuts internationaux avec les Sao. Ces changements représentent un renforcement notable de l'équipe tchadienne pour les qualifications à venir.