Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

Cameroun : Kaïba Djawal change de nationalité sportive et rejoint les Sao du Tchad


Alwihda Info | Par - 3 Octobre 2025


Le milieu de terrain Kaïba Djawal (22 ans), ancien international U20 et A' du Cameroun, a officiellement changé de nationalité sportive pour rejoindre l'équipe nationale du Tchad, les Sao. Cette décision, prise en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, marque une étape significative pour le joueur et la sélection tchadienne.


Cameroun : Kaïba Djawal change de nationalité sportive et rejoint les Sao du Tchad



Un renfort de poids pour les Sao


Natif de Garoua et formé au Coton Sport de Garoua (avec qui il a été double champion d’Elite One), Kaïba Djawal a été convoqué par le sélectionneur Raoul Savoy pour les prochains matchs contre le Mali et la RCA (Journées 9 et 10 des qualifications).



Kaïba Djawal est reconnu pour son parcours précoce et complet avec le Cameroun, étant le seul joueur à avoir marqué pour les sélections U20, U23, Lions intermédiaires et Lions Indomptables au cours d’une même année civile. Son but avec les Lions Indomptables avait été inscrit lors d’un match amical contre la Jamaïque. Ce changement offre à Djawal l’opportunité de jouer davantage de matchs internationaux avec les tricolores tchadiens.

Cameroun : Kaïba Djawal change de nationalité sportive et rejoint les Sao du Tchad




L'attaquant Bertrand Mani, ancien joueur de Colombe du Dja, a également changé sa nationalité sportive du Cameroun au Tchad et s'apprête à faire ses débuts internationaux avec les Sao. Ces changements représentent un renforcement notable de l'équipe tchadienne pour les qualifications à venir.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/10/2025

Tchad : Impact Ladies vole au secours de l'école officielle de Mosyara

Tchad : Impact Ladies vole au secours de l'école officielle de Mosyara

Tchad : Le général de division Bourma Hemchi Tchougoubou est nommé commandant titulaire de la GNNT Tchad : Le général de division Bourma Hemchi Tchougoubou est nommé commandant titulaire de la GNNT 03/10/2025

Populaires

Le Tchad, première destination des exportations informelles camerounaises en 2024 avec 108,8 milliards FCFA

02/10/2025

Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : la liste des 24 SAO retenus pour affronter le Mali et la RCA est connue

02/10/2025

Tchad : Marius Mouandilmadji signe son retour en sélection nationale de football du Tchad

02/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? 29/09/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter