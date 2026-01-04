Alwihda Info
SPORTS

CAN 2025 : Le Mali terrasse la Tunisie au bout du suspense et file en quarts !


Alwihda Info | Par - 4 Janvier 2026


À l'issue d'un scénario haletant et d'une séance de tirs au but irrespirable, le Mali a validé son ticket pour les quarts de finale de la CAN 2025 en éliminant la Tunisie. Un succès héroïque pour des Maliens qui ont dû faire face à une infériorité numérique prolongée.


CAN 2025 : Le Mali terrasse la Tunisie au bout du suspense et file en quarts !


 

Le football africain a une nouvelle fois offert un spectacle total ce week-end. Dans un duel de titans, le Mali est venu à bout de la Tunisie au terme d'un « match fou » où le dénouement est resté incertain jusqu'à la toute dernière seconde.




Un suspense à son comble en prolongations


Après un temps réglementaire intense, les deux sélections ont dû s'affronter lors de prolongations marquées par une fatigue visible des organismes. Malgré une supériorité numérique tunisienne, les Aigles du Mali ont fait preuve d'une résilience défensive exceptionnelle.



Le tournant du match a failli avoir lieu lorsque la Tunisie a cru reprendre l’avantage en inscrivant un deuxième but. Cependant, après intervention de l'arbitrage, le but a été finalement annulé pour une position de hors-jeu, maintenant l'égalité entre les deux formations.





La lucide des Aigles aux tirs au but


Les deux équipes n'ayant pu se départager après 120 minutes de jeu, la qualification s'est jouée lors de la séance fatidique des tirs au but. Dans cet exercice de haute tension, les Maliens ont démontré un sang-froid remarquable. Plus précis et plus lucides que leurs adversaires, les hommes de Bamako ont transformé leurs tentatives avec succès, scellant ainsi l'élimination de la Tunisie.





Prochaine étape : Le choc face au Sénégal


Cette victoire propulse le Mali en quarts de finale de la CAN 2025. Un exploit majuscule qui prépare le terrain pour l'une des affiches les plus attendues de la compétition : Mali contre Sénégal. Ce choc ouest-africain promet déjà de faire vibrer les supporters des deux nations dans une aventure qui continue pour les Aigles.

Peter Kum
