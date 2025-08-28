Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : L'Extreme-Nord fait face à une situation humanitaire alarmante selon l'ONU


Alwihda Info | Par - 29 Août 2025


La région de l’Extrême-Nord du Cameroun fait face à une situation humanitaire alarmante en raison de l'insécurité persistante et des crises sanitaires et alimentaires.


Cameroun : L'Extreme-Nord fait face à une situation humanitaire alarmante selon l'ONU

Selon un rapport de l'OCHA publié ce 28 aout 2025, la situation humanitaire dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun est précaire, notamment en raison de l'insécurité et des défis liés à la santé et à l'alimentation.

 
 

Insécurité, déplacements et crises sanitaires

 
Les départements du Mayo-Sava, du Mayo-Tsanaga et du Logone et Chari sont les plus touchés par les activités des groupes armés et les actes criminels. En mars 2025, un pic d’incidents a fait 146 victimes. Cela a entraîné le déplacement de près de 20 000 personnes au cours du premier semestre 2025.

 
Par ailleurs, la région est confrontée à des épidémies de fièvre jaune, de rougeole et de poliomyélite. La situation alimentaire est également critique, avec 1,2 million de personnes en situation de crise dans cinq des six départements de la région.
 
 

Défis de la réponse humanitaire

 
Bien que les prévisions de pluie pour les mois à venir soient favorables aux cultures, la réponse humanitaire est confrontée à d'importants obstacles. Le rapport de l'OCHA révèle une réduction significative des financements, entraînant une diminution des activités, du personnel et même la fermeture de sous-bureaux.

 
L'accès aux populations affectées est également limité par les incidents sécuritaires et la dégradation des routes due à la saison des pluies. Pour anticiper les inondations potentielles, la communauté humanitaire a mis en place un plan de préparation et de réponse, tout en déployant des actions préventives.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/08/2025

Tchad : l’État fixe les conditions d’utilisation des services Starlink

Tchad : l’État fixe les conditions d’utilisation des services Starlink

Tchad : à Abéché, l'ASDEV lance son projet d'appui aux activités génératrices de revenu par l'arboriculture Tchad : à Abéché, l'ASDEV lance son projet d'appui aux activités génératrices de revenu par l'arboriculture 28/08/2025

Populaires

Tchad : l’AILC dévoile des détournements massifs et engage des poursuites judiciaires

28/08/2025

Tchad : 11 décès dus au choléra au Sila, appel à la mobilisation

28/08/2025

Tchad : rencontre de travail entre l’ONAPE et l’OGEMIP

28/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter