Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : L'armée libère neuf otages enlevés par des séparatistes près de Kumbo


Alwihda Info | Par - 3 Octobre 2025


Une opération rapide et décisive du Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) a permis de libérer neuf passagers qui avaient été enlevés par des séparatistes armés de l’Ambazonia Defence Force (ADF).


Cameroun : L'armée libère neuf otages enlevés par des séparatistes près de Kumbo


 

Intervention et neutralisation des assaillants

 
Les victimes, qui étaient en route pour Kumbo (département du Bui), ont été enlevées et conduites en brousse par les assaillants.




  Alertés, les éléments du BIR sont intervenus immédiatement, lançant une opération de poursuite. Grâce à une action rapide, coordonnée et décisive, ils ont réussi à :
  • Libérer les neuf otages.
  • Neutraliser les terroristes impliqués dans cet acte.
 

Engagement pour la sécurité et la paix

 
Le BIR a tenu à rassurer les populations, réaffirmant son engagement constant dans la lutte contre les groupes terroristes.


L'unité militaire a souligné sa détermination à garantir la sécurité des citoyens et à œuvrer sans relâche pour le retour de la paix et de la stabilité dans le département du Bui.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/10/2025

Tchad : Impact Ladies vole au secours de l'école officielle de Mosyara

Tchad : Impact Ladies vole au secours de l'école officielle de Mosyara

Tchad : Le général de division Bourma Hemchi Tchougoubou est nommé commandant titulaire de la GNNT Tchad : Le général de division Bourma Hemchi Tchougoubou est nommé commandant titulaire de la GNNT 03/10/2025

Populaires

Le Tchad, première destination des exportations informelles camerounaises en 2024 avec 108,8 milliards FCFA

02/10/2025

Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : la liste des 24 SAO retenus pour affronter le Mali et la RCA est connue

02/10/2025

Tchad : Marius Mouandilmadji signe son retour en sélection nationale de football du Tchad

02/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? 29/09/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter