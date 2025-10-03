Cameroun : L'armée libère neuf otages enlevés par des séparatistes près de Kumbo

Libérer les neuf otages.

Neutraliser les terroristes impliqués dans cet acte.

Engagement pour la sécurité et la paix

Alertés, les éléments du BIR sont intervenus immédiatement, lançant une opération de poursuite. Grâce à une action rapide, coordonnée et décisive, ils ont réussi à :Le BIR a tenu à rassurer les populations, réaffirmant son engagement constant dans la lutte contre les groupes terroristes.L'unité militaire a souligné sa détermination à garantir la sécurité des citoyens et à œuvrer sans relâche pour le retour de la paix et de la stabilité dans le département du Bui.