Cameroun : L'armée renforce la sécurité et la collaboration civilo-militaire à la frontière RCA

Enjeux stratégiques et renforcement de la collaboration

Renforcer la collaboration civilo-militaire.

Sensibiliser les habitants à leur rôle essentiel dans le dispositif sécuritaire.

Rôle déterminant du BIR dans la stabilisation de la zone

Cette région est une zone stratégique mais sensible, exposée à de graves menaces transfrontalières, notamment les incursions de groupes armés, le trafic illégal et l’insécurité persistante.À son arrivée, le COM 22° ULI a tenu une réunion avec les autorités traditionnelles Baya et Boros, les membres des comités de vigilance, et la population locale. L'objectif était de :Par sa présence active et son approche intégrée, la 22° ULI du 2e BIR joue un rôle déterminant dans la stabilisation de cette zone à haut risque.Grâce à ses patrouilles régulières, à son maillage territorial adapté et à sa capacité d’intervention rapide, l'unité assure une surveillance permanente de la frontière. Cette stratégie, fondée sur la coopération avec les communautés locales, permet non seulement de renforcer la sécurité, mais aussi de consolider la paix et de prévenir toute menace contre l’intégrité territoriale du Cameroun.