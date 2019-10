Cameroun : L’enseignant a son «Vade-Mecum»

C’est le fruit d’un travail de 25 ans de recherche, d’analyse et de synthèse. Bien plus, il s’agit d’un ouvrage encyclopédique du système éducatif camerounais de 1500 pages dans sa version numérique et 968 pages dans sa version papier, sans précédent en Afrique. L’ouvrage, « Vade-Mecum de l’enseignant : outil conceptuel de travail », donne une vue synoptique sur l’évolution, l’organisation et le fonctionnement du système éducatif camerounais depuis 1960 jusqu’à nos jours. Il vient combler une grande lacune et résoudre l’épineux problème du manque d’informations dont souffre la plupart des enseignants et constitue de ce fait un indispensable et incontournable. Il s’agit d’ouvrage de référence, sans précédant en Afrique.

« Notre capacité à concevoir du nouveau atteste aussi notre flexibilité dans l’action de tous les jours, pour vaincre l’immobilisme. En effet, la philosophie en architecture et en culture c’est de tisser des liens en société, car l’architecture et la culture sont les reflets de notre identité culturelle », relève Firming Zëh Duclair, chercheur indépendant en science de l’éducation, en science psychique et co-auteur. La réalisation de cet ambitieux projet, celui d’offrir gratuitement à chaque enseignant un exemplaire de cet ouvrage de référence pourrait être possible grâce à la contribution financière des partenaires internationaux.

Aujourd’hui décédé, Claude-Marie Mbia est docteur d’Etat en pédagogie et didactique et ancien chef de département de didactique à l’Ecole normale supérieure (E.N.S) de Yaoundé, institution qui forme les enseignants. Il a été professeur associé à plusieurs universités camerounaises et étrangères. Il a étudié la didactique et la pédagogie dans les systèmes allemand et français. Après avoir exercé les fonctions de chef d’établissements scolaires et superviseur pédagogique au ministère de l’Education nationale. Il est auteur de nombreuses publications au programme des classes de première et terminale.

La réalisation de cet ambitieux projet est l’œuvre d’un partenariat entre l’administration publique et le secteur privé, avec le concours technologique et financier de Firming Zëh Duclair et de certains partenaires internationaux.