Cameroun : La chasse aux débris de l'aéroport International de Garoua : une opération inédite



Cette initiative, organisée pour la toute première fois à Garoua, souligne l'importance d'une vigilance accrue sur les pistes. Ces « marches FOD » sont une pratique essentielle dans le monde aéroportuaire, et leur succès à Garoua démontre la mobilisation de tous pour garantir des opérations sûres. Cette initiative a également permis de sensibiliser les équipes à l’importance d’un contrôle quotidien des aires de mouvement.





Après cet effort collectif, l’équipe s’est retrouvée pour une collation dans une ambiance conviviale. Le prochain rendez-vous pour cette chasse aux débris est fixé à novembre 2025, un engagement qui s'annonce régulier pour garantir un ciel sans danger.

