AFRIQUE

Cameroun : La chasse aux débris de l'aéroport International de Garoua : une opération inédite


Alwihda Info | Par - 18 Septembre 2025


Le 16 septembre 2025, l'aéroport international de Garoua a accueilli sa toute première « marche FOD » (Foreign Object Debris), une opération cruciale pour la sécurité aéronautique. Plus de quarante agents, représentant les principaux acteurs du secteur de l'aviation (ADC SA, CCAA, ASECNA, Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar, la Gendarmerie, la Police, la DST, CAMAIR-CO et ATL) ont répondu à l'appel.


Cameroun : La chasse aux débris de l'aéroport International de Garoua : une opération inédite



Pendant plus de deux heures, les participants ont minutieusement inspecté les pistes et les zones adjacentes, traquant tout objet étranger susceptible de compromettre les opérations aériennes : cailloux, plastiques, débris métalliques, etc.



Cette initiative, organisée pour la toute première fois à Garoua, souligne l'importance d'une vigilance accrue sur les pistes. Ces « marches FOD » sont une pratique essentielle dans le monde aéroportuaire, et leur succès à Garoua démontre la mobilisation de tous pour garantir des opérations sûres. Cette initiative a également permis de sensibiliser les équipes à l’importance d’un contrôle quotidien des aires de mouvement.

 
Après cet effort collectif, l’équipe s’est retrouvée pour une collation dans une ambiance conviviale. Le prochain rendez-vous pour cette chasse aux débris est fixé à novembre 2025, un engagement qui s'annonce régulier pour garantir un ciel sans danger.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


