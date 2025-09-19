Cameroun : La déclaration explosive de Brenda Biya secoue les réseaux sociaux et la présidence





Dans une vidéo devenue virale, Brenda Biya accuse son propre oncle de vouloir l’empoisonner par overdose. Elle y pardonne à ceux qu’elle aurait offensés, demande pardon à ceux que son père aurait blessés, et jure qu’elle ne votera pas pour lui. Une charge inédite dans une famille présidentielle habituellement verrouillée.

Certains s’empressent de minimiser, parlant de « dérive d’une fille en mal d’attention ». Vraiment ? À 27 ans, diplômée de l’ENAM et opératrice économique, Brenda n’est ni une mineure ni une starlette en quête de notoriété. Surtout, ses mots ont traversé le rideau épais de la censure présidentielle. La vraie question n’est donc pas ce qu’elle a dit, mais comment et pourquoi cela a pu être diffusé.





Qui, au sein de la sécurité présidentielle ou des services de communication de la République, a laissé cette vidéo s’échapper ? Le régime, d’habitude prompt à verrouiller, aurait-il perdu le contrôle de sa propre maison ? Ou s’agit-il d’un aveu silencieux d’un malaise profond au sommet de l’État ?





Dans une maison qui prend l’eau, les fissures apparaissent d’abord au plafond. Brenda Biya n’est peut-être que l’écho d’un système fatigué, d’une monarchie républicaine en fin de règne. Car lorsque même les enfants du roi commencent à brûler les drapeaux dans la cour, c’est que la fin n’est plus si loin.