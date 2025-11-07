Cameroun : Le Préfet de la Bénoué ordonne la reprise des cours après les troubles post-électoraux

Mesures et Directives pour la Reprise

Objectif : Continuité Pédagogique

Une réunion d’urgence s’est tenue ce vendredi 7 novembre 2025 à la préfecture pour définir une stratégie de reprise rapide et coordonnée des enseignements.Le Préfet a donné des directives claires à l’ensemble des acteurs de l'éducation de base et secondaire pour que les cours reprennent dès le lundi prochain.;La réunion a rassemblé :Les orientations de l’autorité administrative exigent :Cette relance d’urgence vise à éviter tout décalage majeur dans le déroulement de l’année scolaire. L’administration locale réaffirme ainsi sa volonté de préserver la continuité pédagogique et de réaffirmer le rôle central de l’éducation dans le développement du département.