AFRIQUE

Cameroun : Le Préfet de la Bénoué ordonne la reprise des cours après les troubles post-électoraux


Alwihda Info | Par - 8 Novembre 2025


Le Préfet du département de la Bénoué, Oumarou Haman Wabi, a sonné la mobilisation générale pour une reprise immédiate des cours après deux semaines d'interruption causée par les tensions post-électorales.


  Une réunion d’urgence s’est tenue ce vendredi 7 novembre 2025 à la préfecture pour définir une stratégie de reprise rapide et coordonnée des enseignements.


 

Mesures et Directives pour la Reprise

 
Le Préfet a donné des directives claires à l’ensemble des acteurs de l'éducation de base et secondaire pour que les cours reprennent dès le lundi prochain.;

 
La réunion a rassemblé :
  • Les responsables des délégations départementales de l’Éducation de base et des Enseignements secondaires.
  • Les chefs d’établissements publics et privés.
Les orientations de l’autorité administrative exigent :
  • Mobilisation collective : Les équipes éducatives doivent travailler de concert avec les associations de parents d’élèves et les autorités locales pour assurer un retour rapide à la normale.
  • Sécurité garantie : Le Préfet a assuré aux parents que des mesures de sécurité ont été mises en place pour garantir la sécurité des élèves dans les établissements scolaires.
  • Suivi et Encadrement : Des mesures de suivi ont été annoncées pour garantir la présence du personnel enseignant et le retour progressif des élèves.
 



Objectif : Continuité Pédagogique

 
Cette relance d’urgence vise à éviter tout décalage majeur dans le déroulement de l’année scolaire. L’administration locale réaffirme ainsi sa volonté de préserver la continuité pédagogique et de réaffirmer le rôle central de l’éducation dans le développement du département.
Peter Kum
