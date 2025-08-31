Cameroun : Le préfet du Mayo-Danay évalue les dégâts des inondations





Une situation humanitaire précaire

La région de l'Extrême-Nord fait face à une combinaison de crises : les inondations causées par l'élévation des fleuves Logone et Chari, et les conflits sécuritaires. Selon un rapport de l'OCHA d'octobre 2024, les départements du Mayo-Danay et du Logone et Chari sont les plus touchés, avec respectivement 198 000 et 156 000 personnes affectées.





Les dégâts sont considérables : plus de 356 730 personnes affectées, plus de 56 000 maisons détruites, et 82 509 hectares de terres agricoles inondées. Ces inondations ont poussé des milliers de personnes à se réfugier sur des sites de fortune, dans des conditions d'hygiène précaires, ce qui accroît le risque d'épidémies comme le choléra.