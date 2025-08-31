Alwihda Info
Cameroun : Le préfet du Mayo-Danay évalue les dégâts des inondations


Alwihda Info | Par - 31 Août 2025


Ce dimanche 31 août, le préfet du Mayo-Danay, Garba Bakary, s'est rendu dans l'arrondissement de Kaï-Kaï, au village de Doreissou, pour constater l'ampleur des inondations et exprimer sa solidarité aux populations sinistrées.


Cameroun : Le préfet du Mayo-Danay évalue les dégâts des inondations


 

Une situation humanitaire précaire

 
La région de l'Extrême-Nord fait face à une combinaison de crises : les inondations causées par l'élévation des fleuves Logone et Chari, et les conflits sécuritaires. Selon un rapport de l'OCHA d'octobre 2024, les départements du Mayo-Danay et du Logone et Chari sont les plus touchés, avec respectivement 198 000 et 156 000 personnes affectées.

 
Les dégâts sont considérables : plus de 356 730 personnes affectées, plus de 56 000 maisons détruites, et 82 509 hectares de terres agricoles inondées. Ces inondations ont poussé des milliers de personnes à se réfugier sur des sites de fortune, dans des conditions d'hygiène précaires, ce qui accroît le risque d'épidémies comme le choléra.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


