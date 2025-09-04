Cameroun : Le préfet du Mayo-Louti en tournée pour évaluer les défis locaux





Le préfet appelle à l'engagement collectif



Dans ses échanges avec les populations et les chefs locaux, le préfet a reconnu la difficulté du voyage et a exprimé sa fierté d'avoir pu constater par lui-même "les réalités du terrain". Il a remercié les habitants pour leur accueil et les a sensibilisés sur l'importance de plusieurs thèmes cruciaux :



La cohésion sociale



L'éducation, en particulier pour les filles



Le développement économique et la sécurité



La participation aux prochaines élections







La tournée, qui doit s'achever ce samedi, a permis au préfet de mieux comprendre les besoins et attentes de la population afin de prendre des décisions éclairées pour l'avenir du département.