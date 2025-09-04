Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Le préfet du Mayo-Louti en tournée pour évaluer les défis locaux


Alwihda Info | Par - 4 Septembre 2025


Le préfet du Mayo-Louti, Richard Marcel Tam Likeng, a entamé une tournée administrative dans les arrondissements de Figuil, Mayo-Oulo et Guider. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale et d'impulser le développement en collaborant directement avec les populations et les chefs locaux.


Un constat alarmant sur le terrain

 
La visite du préfet a mis en lumière des défis majeurs. Il a constaté le recul du développement dans la région malgré des décennies de gouvernance. Les populations continuent de faire face à des conditions de vie difficiles et sont également menacées par des kidnappings. Le préfet a personnellement expérimenté l'état déplorable des infrastructures en parcourant certaines sections de routes à moto et à pied. Il a rencontré les populations des cantons de Douroum et Libé et se rendra prochainement à Golombe et Mayo-Loue.

Le préfet appelle à l'engagement collectif

Dans ses échanges avec les populations et les chefs locaux, le préfet a reconnu la difficulté du voyage et a exprimé sa fierté d'avoir pu constater par lui-même "les réalités du terrain". Il a remercié les habitants pour leur accueil et les a sensibilisés sur l'importance de plusieurs thèmes cruciaux :

La cohésion sociale

L'éducation, en particulier pour les filles

Le développement économique et la sécurité

La participation aux prochaines élections



La tournée, qui doit s'achever ce samedi, a permis au préfet de mieux comprendre les besoins et attentes de la population afin de prendre des décisions éclairées pour l'avenir du département.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


