Cameroun : Le préfet du Mayo-Louti en tournée pour évaluer les défis locaux

Un constat alarmant sur le terrain
La visite du préfet a mis en lumière des défis majeurs. Il a constaté le recul du développement dans la région malgré des décennies de gouvernance. Les populations continuent de faire face à des conditions de vie difficiles et sont également menacées par des kidnappings. Le préfet a personnellement expérimenté l'état déplorable des infrastructures en parcourant certaines sections de routes à moto et à pied. Il a rencontré les populations des cantons de Douroum et Libé et se rendra prochainement à Golombe et Mayo-Loue.
Le préfet appelle à l'engagement collectif
Dans ses échanges avec les populations et les chefs locaux, le préfet a reconnu la difficulté du voyage et a exprimé sa fierté d'avoir pu constater par lui-même "les réalités du terrain". Il a remercié les habitants pour leur accueil et les a sensibilisés sur l'importance de plusieurs thèmes cruciaux :
La cohésion sociale
L'éducation, en particulier pour les filles
Le développement économique et la sécurité
La participation aux prochaines élections
La tournée, qui doit s'achever ce samedi, a permis au préfet de mieux comprendre les besoins et attentes de la population afin de prendre des décisions éclairées pour l'avenir du département.