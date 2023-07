Cameroun : MAGRABI consulte dans l’arrondissement d’Obala

C’est avec un certain engouement populaire que Génération Mbokani a conduit la première étape de sa campagne de diagnostic des maladies oculaires, au village Ntuissong, dans l’arrondissement d’Obala, en présence du Pr Joseph Ndzomo Molé et du Dr Réal Romuald Mbida, respectivement président du Comité d’orientation stratégique et président du Comité de pilotage de ce Mouvement naissant du clan Mbokani.



A la manœuvre, l’équipe médicale de MAGRABI ICO Cameroon Eye Institute, un hôpital spécialisé dans le traitement des maladies oculaires, situé à Oback, à quelques kilomètres de Yaoundé. A cette occasion, la structure s’est déployée avec sept personnels : deux médecins ophtalmologues, une réfractionniste en charge des tests de lunettes, une pharmacienne, deux organisateurs de campagne et un chauffeur.



A Ntuissong donc ce 10 juillet 2023, 133 personnes venues des villages environnants, et même des grandes villes, ont été consultées gratuitement, essentiellement dans la tranche d’âge de 50 ans et plus. Et à l’issue de cette étape, 20 malades vont bénéficier de la chirurgie gratuite de la cataracte par MAGRABI ICO Cameroon.



« Nous pensons que le bilan est positif pour ce premier jour de campagne, en termes d’organisation, et d’accueil, avec un site bien approprié, des chaises et des tentes pour le public. En dehors de cela, il y a eu une prise en charge des médicaments. Nous ne pouvons que féliciter Générations Mbokani et encourager ses membres à pérenniser ce genre d’initiative », déclare Anicet Ndzobo, l’un des organisateurs de la campagne de MAGRABI.



Une grande satisfaction est également exprimée par Mme Jeanne d’Arc Ambomo, native de Ntuissong : « Je suis venue me faire consulter les yeux et je pense que c’est une très bonne initiative, parce qu’il est question de rapprocher l’administration des administrés. En effet, il y a beaucoup de malades qui veulent aller se faire consulter, mais qui n’ont pas les moyens pour se rendre à Oback. J’encourage cette initiative, car la vue c’est la vie. Elle est à louer et à perpétuer pour que l’homme qui vit en campagne ressente que sa santé préoccupe l’élite. »



Le même engouement et le même accueil ont été manifestés au cours de l’étape de Yemsoa ce 11 juillet, où des médicaments et lunettes ont été remis à plus de 300 personnes consultées, grâce à l’appui financier d’une élite du coin.



Et l’on attend désormais que d’autres âmes de bonne volonté se mobilisent pour l’achat des médicaments et des lunettes, au cours des prochaines étapes de la campagne. Et désormais, le partenariat est scellé entre MAGRABI et Générations Mbokani, afin de réduire autant que faire se peut, la cécité en milieu rural et particulièrement au sein de la communauté.



La localité de Mbele, près d’Obala sera la troisième étape de cette campagne, le 12 juillet 2023, avec 538 personnes déjà inscrites à la veille de cette échéance.



Cette campagne de consultation oculaire est placée sous la supervision scientifique du Pr Lucienne Bella Assumpta, ophtalmologue de renom, première femme agrégée en ophtalmologie en Afrique noire francophone, ancien chef du service ophtalmologie, oto-rhino-laryngologique et stomatologie à l’Hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso (Yaoundé), et ancien directeur de l’Hôpital central de Yaoundé.



Il faut rappeler que MAGRABI Eco Cameroon est un centre d’excellence et de référence en Afrique centrale, en matière de santé oculaire. Construit à Oback, dans l’arrondissement d’Okola, il possède des équipements appropriés, et aide les populations vulnérables, pour lesquelles des consultations gratuites sont généralement effectuées, dans le but de mettre fin à la cécité au Cameroun.