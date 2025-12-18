Cameroun - Ngaoundéré : Un fils assassine sa mère sous l'emprise de la drogue

Après deux jours d’investigations intensives, la brigade de recherches de Ngaoundéré, sous la direction du chef d’escadron Claude Laurent Angouan’D et de l’adjudant-chef major Arnaud Nzali, a réussi à intercepter le principal suspect. Abdou, après son arrestation, a confessé les détails horrifiques de son acte.





La nuit précédant le crime, Abdou avait consommé de la cocaïne en compagnie de complices dans le quartier « Show » à Jolie Soir. Sous l’emprise des stupéfiants, il est rentré chez lui avec l’intention de cambrioler sa propre maison pour financer un prétendu voyage à l’étranger. Alors qu'il tentait de s'emparer de plusieurs objets de valeur—des écrans plasma, une bouteille de gaz et un onduleur—il a été surpris par sa mère dans le couloir. Pensant être confrontée à un intrus, celle-ci a agrippé ses vêtements en appelant à l’aide. C'est à ce moment qu'Abdou, dans un accès de folie meurtrière, a sorti un couteau et poignardé sa mère à plusieurs reprises avant de la tuer.





Après avoir commis l'irréparable, Abdou et ses complices prirent la fuite avec le butin, qu'ils revendront à un receleur pour un montant de 120 000 FCFA. Abdou tenta ensuite de se cacher dans un quartier périphérique, espérant échapper aux autorités. Ce matin, le quartier Baladji II a été le théâtre d'une reconstitution des faits, sous le regard attentif du procureur de la République, Louis Omgba Mendouga. Le suspect a mimé les gestes de son crime, permettant aux enquêteurs de lever les dernières zones d'ombre de l'instruction. À ce jour, trois personnes ont été arrêtées : le fils parricide, un complice et le receleur. La gendarmerie continue de rechercher deux autres complices qui sont toujours en fuite. Ce drame souligne les défis auxquels la société fait face, notamment en matière de santé mentale et de prévention de la violence familiale.