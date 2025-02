Cameroun : Opération coup de poing contre le trafic de drogue à Touboro, des plantations de chanvre détruites

Démantèlement de plantations de chanvre indien



L'opération, menée au village de Ribao, a permis de découvrir et de détruire 10 plantations de chanvre indien, situées le long du fleuve Vina. Un suspect a été interpellé et les investigations se poursuivent.





Un engagement continu



Cette opération marque un pas important dans la lutte contre le trafic de stupéfiants dans la région et témoigne de l'engagement des autorités à protéger les populations. Les efforts se poursuivront pour éradiquer ce fléau et renforcer la sécurité dans le département du Mayo Rey.