Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : Paul Biya annoncé en Suisse à l'approche de la présidentielle (Jeune Afrique)


Alwihda Info | Par - 21 Septembre 2025


À seulement trois semaines de l'élection présidentielle du 12 octobre, le président Paul Biya doit quitter Yaoundé ce dimanche 21 septembre pour un séjour privé en Suisse, a rapporté Jeune Afrique ce samedi 20 septembre. Ce départ intervient à peine une semaine avant l'ouverture officielle de la campagne électorale. Le chef de l'État, dont les apparitions publiques sont rares, est attendu à Genève, une ville qu'il fréquente depuis plusieurs années pour des séjours privés et des soins médicaux.


Cameroun : Paul Biya annoncé en Suisse à l'approche de la présidentielle (Jeune Afrique)


  L'absence du président, âgé de 92 ans, suscite des interrogations quant à sa participation à la campagne électorale. Si rien n'est encore officiel, son cabinet civil préparerait un scénario de visites dans plusieurs régions.

 
Pendant ce temps, les adversaires de Paul Biya ont déjà investi le terrain. Issa Tchiroma Bakary, l'un des principaux prétendants, a lancé sa campagne avec un premier meeting à Bertoua et doit poursuivre sa tournée dans l'Adamaoua.

 
Ce nouveau séjour ravive le souvenir des rumeurs de son décès qui avaient circulé en septembre 2024, alimentées par son absence prolongée et l'opacité entourant son état de santé. Le chef de l'État n'était rentré à Yaoundé qu'après plusieurs semaines, laissant un climat d'incertitude sur sa capacité à gouverner et à briguer un nouveau mandat.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/09/2025

Tchad : Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, accueilli en grande pompe à N'Djamena

Tchad : Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, accueilli en grande pompe à N'Djamena

Tchad - Bahr El-Gazel : Grenier des artisans et carrefour touristique Tchad - Bahr El-Gazel : Grenier des artisans et carrefour touristique 20/09/2025

Populaires

Mali : les FAMa annoncent deux opérations majeures contre des groupes terroristes

20/09/2025

Tchad : Am-Timan se mobilise pour la Journée mondiale du nettoyage

20/09/2025

Nigeria : Des frappes aériennes tuent de nombreux terroristes dans l'État de Borno

20/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter