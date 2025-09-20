Cameroun : Paul Biya annoncé en Suisse à l'approche de la présidentielle (Jeune Afrique)





L'absence du président, âgé de 92 ans, suscite des interrogations quant à sa participation à la campagne électorale. Si rien n'est encore officiel, son cabinet civil préparerait un scénario de visites dans plusieurs régions.





Pendant ce temps, les adversaires de Paul Biya ont déjà investi le terrain. Issa Tchiroma Bakary, l'un des principaux prétendants, a lancé sa campagne avec un premier meeting à Bertoua et doit poursuivre sa tournée dans l'Adamaoua.





Ce nouveau séjour ravive le souvenir des rumeurs de son décès qui avaient circulé en septembre 2024, alimentées par son absence prolongée et l'opacité entourant son état de santé. Le chef de l'État n'était rentré à Yaoundé qu'après plusieurs semaines, laissant un climat d'incertitude sur sa capacité à gouverner et à briguer un nouveau mandat.