Tchad : l'urbanisation de Mongo prend un nouvel élan, les efforts du gouvernement et de CGCOC salués

Depuis quelques semaines, la ville de Mongo connaît une transformation majeure, grâce aux travaux d'urbanisation par l'entreprise CGCOC.



Cette initiative, saluée par l'ensemble de la population, répond enfin à un souhait longtemps exprimé par les citoyens. Les habitants ne cachent pas leur satisfaction, face à ces aménagements qui modernisent le visage de la ville.



Nombreux sont ceux qui félicitent le gouvernement pour avoir concrétisé ce projet d'envergure, symbole de développement et de progrès pour toute la communauté. Hamza Abba Djaouro, le maire de la ville, a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers la population pour son attitude exemplaire.



Les habitants ont accueilli les agents de l'entreprise CGCOC à bras ouverts, facilitant ainsi le bon déroulement des travaux. Dans un geste de civisme remarquable, les riverains des rues programmées pour le goudronnage, ont accepté de reculer leurs installations, permettant aux équipes de travailler dans les meilleures conditions.



Ces travaux d'urbanisation marquent une étape importante dans le développement de la ville, et ouvre la voie à un avenir prometteur pour tous.