Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : l'urbanisation de Mongo prend un nouvel élan, les efforts du gouvernement et de CGCOC salués


Alwihda Info | Par Saleh Hassan Rahma - 5 Novembre 2025



Tchad : l'urbanisation de Mongo prend un nouvel élan, les efforts du gouvernement et de CGCOC salués
Depuis quelques semaines, la ville de Mongo connaît une transformation majeure, grâce aux travaux d'urbanisation par l'entreprise CGCOC.

Cette initiative, saluée par l'ensemble de la population, répond enfin à un souhait longtemps exprimé par les citoyens. Les habitants ne cachent pas leur satisfaction, face à ces aménagements qui modernisent le visage de la ville.

Nombreux sont ceux qui félicitent le gouvernement pour avoir concrétisé ce projet d'envergure, symbole de développement et de progrès pour toute la communauté. Hamza Abba Djaouro, le maire de la ville, a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers la population pour son attitude exemplaire.

Les habitants ont accueilli les agents de l'entreprise CGCOC à bras ouverts, facilitant ainsi le bon déroulement des travaux. Dans un geste de civisme remarquable, les riverains des rues programmées pour le goudronnage, ont accepté de reculer leurs installations, permettant aux équipes de travailler dans les meilleures conditions.

Ces travaux d'urbanisation marquent une étape importante dans le développement de la ville, et ouvre la voie à un avenir prometteur pour tous.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/11/2025

Tchad : à Pala, Ganda Tao Hamia installé comme nouveau sous-directeur de l’ONAMA

Tchad : à Pala, Ganda Tao Hamia installé comme nouveau sous-directeur de l’ONAMA

Tchad : Novembre Numérique 2025, l’IA au cœur de l’innovation à WenakLabs Tchad : Novembre Numérique 2025, l’IA au cœur de l’innovation à WenakLabs 04/11/2025

Populaires

N'Djamena : des syndicats de l’éducation (COSET et PSSET) maintiennent la grève malgré la suspension annoncée

04/11/2025

Tchad : à N'Djamena, des parades sur le goudron, une course risquée pour les usagers

04/11/2025

Tchad : le coordinateur d'une société de sécurité poursuivi pour détournement de 144 millions de FCFA

04/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter