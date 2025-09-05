Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Remise de véhicules au Ministère de la Défense


Alwihda Info | Par - 6 Septembre 2025


Le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a présidé le jeudi 4 septembre 2025 à la base aérienne 101 de Mvan, à Yaoundé, une cérémonie de remise de moyens roulants. Ces véhicules de fonction et d'intervention ont été attribués à plusieurs responsables et formations du Ministère de la Défense.


Cette dotation en équipement vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense. Elle s'inscrit dans un contexte où le pays fait face à des défis sécuritaires, notamment la lutte contre les factions de Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord. Les efforts continus pour moderniser l'armée sont un pas vers l'éradication de ces crises.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


