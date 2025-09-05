Cameroun : Remise de véhicules au Ministère de la Défense







Cette dotation en équipement vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense. Elle s'inscrit dans un contexte où le pays fait face à des défis sécuritaires, notamment la lutte contre les factions de Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord. Les efforts continus pour moderniser l'armée sont un pas vers l'éradication de ces crises.