Cette dotation en équipement vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense. Elle s'inscrit dans un contexte où le pays fait face à des défis sécuritaires, notamment la lutte contre les factions de Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord. Les efforts continus pour moderniser l'armée sont un pas vers l'éradication de ces crises.
|
AFRIQUE
Cameroun : Remise de véhicules au Ministère de la Défense
Alwihda Info | Par Peter Kum - 6 Septembre 2025
Le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a présidé le jeudi 4 septembre 2025 à la base aérienne 101 de Mvan, à Yaoundé, une cérémonie de remise de moyens roulants. Ces véhicules de fonction et d'intervention ont été attribués à plusieurs responsables et formations du Ministère de la Défense.
Cette dotation en équipement vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense. Elle s'inscrit dans un contexte où le pays fait face à des défis sécuritaires, notamment la lutte contre les factions de Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord. Les efforts continus pour moderniser l'armée sont un pas vers l'éradication de ces crises.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle