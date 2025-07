Cameroun : Saisie record de 245 kg de cocaïne à l'aéroport de Douala

Cette opération marque une avancée significative dans les stratégies de sécurisation des frontières et de lutte contre les substances illicites mises en œuvre par la Douane camerounaise, sous la coordination du Ministre des Finances, Louis Paul Motaze.





Réalisée avec professionnalisme, cette intervention a permis de saisir une cargaison de chlorhydrate de cocaïne, une drogue puissante et très addictive. Estimée à près de 15 millions de dollars (environ 9 milliards de francs CFA), la cargaison était soigneusement dissimulée pour échapper aux contrôles.





Un engagement réaffirmé contre les trafics



Cette saisie réaffirme l’engagement des Douanes camerounaises à lutter sans relâche contre les cartels de la drogue, grâce à des mécanismes de renseignement et de ciblage de plus en plus efficaces.





La procédure judiciaire est en cours. Les produits saisis ont été placés sous scellés et seront transférés aux autorités compétentes. La Direction Générale des Douanes réaffirme sa volonté de collaborer avec les forces de sécurité et les partenaires nationaux et internationaux, ainsi qu'avec la justice, pour éradiquer ce fléau et préserver la stabilité du pays.