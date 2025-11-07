Cameroun : Signature d'un partenariat Douane-JICA pour l'intelligence géospatiale





Le Directeur Général des Douanes, FONGOD Edwin NUVAGA, et M. KAGEYAMA TADASHI, Représentant résident de la Japan International Cooperation Agency (JICA) au Cameroun, ont procédé à la signature du procès-verbal entérinant l'intégration de la Douane camerounaise au Programme des Maîtres Formateurs en intelligence géospatiale pour la période 2025-2027.



La signature s'est déroulée ce vendredi 7 novembre 2025, au siège de la Direction Générale des Douanes, à Bastos.



Ce partenariat illustre le rôle de la JICA dans le soutien à la modernisation des administrations publiques camerounaises.

