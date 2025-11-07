Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : Signature d'un partenariat Douane-JICA pour l'intelligence géospatiale


Alwihda Info | Par - 9 Novembre 2025


L'intégration à ce programme vise à doter la Douane de nouvelles compétences technologiques en matière d'intelligence géospatiale. Cette discipline utilise les systèmes d'information géographique (SIG) et l'imagerie satellite pour l'analyse des données.


Cameroun : Signature d'un partenariat Douane-JICA pour l'intelligence géospatiale


Le Directeur Général des Douanes, FONGOD Edwin NUVAGA, et M. KAGEYAMA TADASHI, Représentant résident de la Japan International Cooperation Agency (JICA) au Cameroun, ont procédé à la signature du procès-verbal entérinant l'intégration de la Douane camerounaise au Programme des Maîtres Formateurs en intelligence géospatiale pour la période 2025-2027.

La signature s'est déroulée ce vendredi 7 novembre 2025, au siège de la Direction Générale des Douanes, à Bastos.

Ce partenariat illustre le rôle de la JICA dans le soutien à la modernisation des administrations publiques camerounaises.
 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/11/2025

COP 30 : le ministère de l’Environnement mobilise ses partenaires autour de la dépression de Bodélé

COP 30 : le ministère de l’Environnement mobilise ses partenaires autour de la dépression de Bodélé

Tchad : un cultivateur exemplaire récolte les fruits de son travail à Abtouyour Tchad : un cultivateur exemplaire récolte les fruits de son travail à Abtouyour 07/11/2025

Populaires

À quoi servent ces titres, Professeurs et Docteurs si la communauté n'en profite pas pour son développement ?

08/11/2025

Tchad : L'IFT s'engage pour le développement culturel du Moyen-Chari à Sarh

08/11/2025

Tchad : Inspection finale du Pont de Chagoua avant réception

08/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 05/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Certificat de résidence « étudiant » : L’arrêté de la préfecture du Val de Marne annulé

Certificat de résidence « étudiant » : L’arrêté de la préfecture du Val de Marne annulé

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ? Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ? 02/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter