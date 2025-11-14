Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Stand Up For Cameroon en soutien aux détenus de la crise post-électorale de Yaoundé


Alwihda Info | Par - 14 Novembre 2025


Le jeudi 13 novembre 2025, une délégation de Stand Up For Cameroon (SUFC) conduite par Mme Kah Walla, présidente nationale du Cameroon People’s Party (CPP), a effectué une mission de solidarité auprès des citoyens injustement arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale.


La délégation s’est rendue successivement au Secrétariat d’État à la Défense (SED) et au tribunal militaire de Yaoundé, où étaient présentés plusieurs compatriotes en audience de déferrement.

 

Au SED, les membres de SUFC ont pu rencontrer M. Djeukam Tchameni (UPC 2025) et échanger avec lui sur ses conditions de détention et l’évolution de sa procédure.

 

Au tribunal militaire, la délégation a également eu l’occasion d’échanger avec quarante-cinq (45) jeunes Camerounais, majoritairement originaires de Tsinga, arrêtés dans des circonstances particulièrement préoccupantes.

 

 

Solidarité et Assistance Juridique

 

Tout au long de cette mission, SUFC a réaffirmé sa solidarité totale avec les personnes interpellées, dont la majorité a été arrêtée de manière illégale, violente et détenue dans des conditions contraires aux normes nationales et internationales.

Le mouvement a rappelé que le droit de manifestation pacifique est garanti par la Constitution, et qu’aucun citoyen ne devrait être poursuivi pour avoir exprimé son opinion politique.

Aux côtés des avocats du collectif Défense Citoyenne, SUFC a réitéré la mise à disposition d’une assistance judiciaire gratuite, en invitant les détenus à documenter systématiquement tous les abus, violences et violations de leurs droits afin de renforcer les actions juridiques en cours.

La délégation a également rencontré des membres des familles pour les encourager à s’organiser collectivement et à accompagner le travail des avocats déjà mobilisés.

En signe de solidarité, SUFC a remis à chaque détenu un kit d’hygiène et de subsistance (paquet minimum individuel), comprenant des nutriments, de l’eau et du matériel de toilette.


 

Appel à la Mobilisation Citoyenne

 

Au terme de cette mission, Stand Up For Cameroon réaffirme son appel à une mobilisation citoyenne accrue en faveur de nos concitoyennes et concitoyens actuellement détenus.
 

Plus largement, SUFC invite l’ensemble des Camerounaises et Camerounais à renforcer la synergie d’action pour traiter les causes politiques profondes à l’origine de cette nouvelle crise post-électorale.
 

 

Membres ayant pris part à la mission

 

Pour Stand Up For Cameroon (SUFC) :

  • Kah Walla

  • Franck Essi

  • Bergeline Domou

  • Paul Tchokoua

  • Zach Angwabong

  • Bobga Théophile



Pour le collectif Défense Citoyenne :

  • Me Ngouana Ulrich

  • Me Mouiche Saliyou

  • Me Batam Nkolong

  • Me Alain Ndam (point focal du Centre-Sud)

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


