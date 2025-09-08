Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Un projet d'hôpital militaire de classe 1 à Mbankomo


Alwihda Info | Par - 8 Septembre 2025


La commune de Mbankomo, près de Yaoundé, pourrait bientôt accueillir un hôpital militaire de classe 1. Le 3 septembre 2025, une réunion s'est tenue entre le maire de la ville, Pierre Junior Fouda Fouda, le Colonel directeur de la Santé militaire au ministère de la Défense, et des représentants du gouvernement français.


Objectifs et enjeux de la rencontre

 
L'objectif de cette rencontre était d'étudier la faisabilité d'implanter une infrastructure hospitalière de pointe, rare au Cameroun. Le maire a rassuré les partenaires sur la disponibilité immédiate d'un site et l'adhésion de la population. Le Directeur de la Santé militaire a souligné que ce projet bénéficierait à la fois aux militaires et aux civils.

 
Pour la commune de Mbankomo, l'enjeu va au-delà des soins de santé ; il représente une opportunité de développement local, de création d'emplois et de visibilité internationale. Bien que la décision finale soit encore attendue, Mbankomo se positionne comme un candidat sérieux pour accueillir cet hôpital de référence.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


