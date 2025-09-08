Cameroun : Un projet d'hôpital militaire de classe 1 à Mbankomo

Objectifs et enjeux de la rencontre

L'objectif de cette rencontre était d'étudier la faisabilité d'implanter une infrastructure hospitalière de pointe, rare au Cameroun. Le maire a rassuré les partenaires sur la disponibilité immédiate d'un site et l'adhésion de la population. Le Directeur de la Santé militaire a souligné que ce projet bénéficierait à la fois aux militaires et aux civils.





Pour la commune de Mbankomo, l'enjeu va au-delà des soins de santé ; il représente une opportunité de développement local, de création d'emplois et de visibilité internationale. Bien que la décision finale soit encore attendue, Mbankomo se positionne comme un candidat sérieux pour accueillir cet hôpital de référence.