Cameroun : Une usine d’engins explosifs démantelée par la Gendarmerie à Bamenda

C’est une intervention coup de poing qui a été menée aux premières heures du jour, aux environs de 2 heures du matin. Sous la coordination de la Légion de Gendarmerie du Nord-Ouest et du Groupement de Gendarmerie Territoriale de Bamenda, les forces de l’ordre ont investi le quartier Ntasen, situé dans l'arrondissement de Bamenda 3.









Un arsenal technologique saisi



L'opération a porté ses fruits avec le démantèlement complet d'un atelier clandestin dédié à la fabrication d'Engins Explosifs Improvisés (EEI). Ces dispositifs, souvent utilisés pour viser les convois militaires ou les espaces publics, représentent l'une des menaces les plus meurtrières dans la crise sécuritaire actuelle.







Outre le dispositif technique de fabrication saisi sur place, les « Pandores » ont procédé à l'interpellation de quatre suspects. Ces individus ont été immédiatement conduits dans les locaux de la Légion de Gendarmerie pour les besoins de l'enquête.











Un succès pour la sécurité urbaine



Cette saisie intervient dans un contexte de vigilance accrue en cette période de fin d'année et de début 2026. Le démantèlement de cette usine est considéré comme une victoire tactique importante :



Réduction des capacités d'attaque : En privant les groupes armés de leur source de ravitaillement en explosifs, la Gendarmerie limite considérablement leur capacité de nuisance à Bamenda.



Protection des populations : L'emplacement de cette usine dans un quartier résidentiel (Ntasen) faisait peser un risque permanent d'explosion accidentelle sur les riverains.







Une enquête approfondie est actuellement en cours pour identifier les ramifications de ce réseau et déterminer si d'autres sites similaires existent dans la région. Les autorités locales appellent une nouvelle fois les populations à une collaboration étroite avec les forces de défense pour signaler toute activité suspecte.

