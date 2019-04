AFRIQUE Cameroun : des bébés éléphants tués Sangmélima

Alwihda Info | Par Abraham Ndjana Modo - 14 Avril 2019 modifié le 14 Avril 2019 - 14:36

Trois personnes ont été récemment arrêtées à Sangmélima pour abattage de bébés éléphants et du trafic de défenses en ivoire.

L’arrestation a été effectuée par la délégation régionale des Forêts et de la Faune du Dja et du Lobo, dans la région du Sud, en collaboration avec le cabinet du Procureur de la République, la police et la gendarmerie. Les deux premiers suspects ont été arrêtés alors qu'ils étaient assis dans un bar, tandis qu'une troisième personne a été arrêtée quelques minutes plus tard dans la même ville. Cinq petites défenses d'éléphant et une queue ont été retrouvées à l'intérieur d'un sac à dos rouge qu'ils avaient avec eux au moment de leur arrestation. L’équipe qui a procédé à l’arrestation a fait un geste rapide qui les a surpris et ne leur a donné aucune chance de s’échapper. L'opération a été menée à la suite d'une enquête ouverte, alors que des informations selon lesquelles des bébés éléphants auraient été abattus dans la réserve du Dja ont été lancées. Une organisation non gouvernementale appelée LAGA a aidé les autorités de la faune pendant l'opération.

Selon des sources proches de l'opération, lors de l'interrogatoire des deux premiers trafiquants à la suite de leur arrestation, le troisième trafiquant qui errait librement a appelé l'un d'entre eux pour savoir s'il pouvait venir récupérer sa part d'argent provenant de la vente des défenses. La police s'est immédiatement mise au travail pour le localiser et l'appréhender.

"La justice fera son travail"

Des enquêtes antérieures montrent qu'il est le braconnier soupçonné d'avoir récemment abattu de jeunes éléphants dans la réserve du Dja. Les très petites défenses d'éléphants, mesurant chacune environ 15 cm de long et pesant moins d'un kilogramme, étaient encore très fraîches et puantes. Ils venaient probablement d'être retirés de la tête des bébés éléphants nouvellement tués. «Nous avons pesé les cinq défenses d’ivoire et elles ne pouvaient pas peser jusqu’à un kilo», a déclaré Mbarga Atangana, chef section faune de la délégation régionale. Tout en ajoutant : «Nous voulons que les sanctions soient appliquées et leur gravité doit être proportionnelle à la mise à mort de ces bébés éléphants. Nous espérons que la justice fera son travail. » « Nous avons pesé les cinq pointes d’ivoire qui n’atteignent même pas 1 kg. Ainsi, on aimerait bien que les sanctions soient appliquées, et qu’elles soient aussi sévères, à la hauteur des éléphanteaux si on peut déjà le dire comme ça, qui ont été abattus. Enfin, on espère que la justice fera son travail. » Les trafiquants ont emprunté un canoë pour se rendre dans la réserve du Dja et, selon les mêmes sources, ont traversé des zones très difficiles de la forêt pour ne pas être repérés par des éco-gardes.

Les zones sont non seulement difficiles d’accès, donc difficiles à atteindre pour les éco-gardes qui surveillent la réserve. Certains rapports indiquent que des braconniers ont pénétré dans la réserve par cette voie. Les trafiquants ont également activé une chaîne de plusieurs petits trafiquants et braconniers qui étaient à leur service autour de la réserve. Ils ont également fait dans le trafic d'écailles de pangolin. L’un des trafiquants est le fils d’un policier à la retraite, dont l’arme à feu, telle que révélée par les mêmes sources, aurait servi à tuer les éléphants. En 2017 des agents de la faune ont procédé à une arrestation similaire, lorsque trois personnes ont été arrêtées à Ebolowa pour avoir tué des éléphants et pour avoir essayé de vendre leurs défenses. Eux aussi avaient utilisé l’arme d'un policier à la retraite. L'un des trafiquants, basé à Djoum, est considéré comme un point névralgique de l'ivoire dans le pays et à proximité de la réserve de la biosphère de Dja, qui abrite les dernières populations d'éléphants du pays.

Cette réserve est dotée de frontières naturelles telles que des rivières qui entravent l'accès facile, mais il semble que les braconniers trouvent de nouvelles façons d'entrer dans la réserve. Cette arrestation suscite un certain intérêt à Sangmélima, les suspects étant bien connus pour leur style de vie somptueux. Lorsque des nouvelles ont été annoncées concernant leur arrestation, des membres de la famille ainsi qu'une de leur connaissance, qui est un huissier de justice, ont appelé au bureau de la faune. L'huissier de justice a demandé à discuter de la question avec les responsables de la protection de la faune. Il a été immédiatement informé que la plainte contre les trafiquants était en cours de rédaction, il s’en ira par la suite. Actuellement les trafiquants sont derrière les barreaux.

Abraham Ndjana Modo



