Cameroun : des ingénieurs mettent au point un dispositif anti-délestages d’électricité

Au Cameroun, comme dans beaucoup d’autres pays d’Afrique, la maitrise de la consommation électrique dans les grandes villes est souvent mal perçue par les populations. Celles-ci subissent à longueur de journée, des coupures intempestives d’énergie électrique.



Bien plus, des factures sont généralement qualifiées, à tort ou à raison, comme truquées, alors que des soupçons de tout genre sont entretenues par l’opinion.



Face à cette situation, des ingénieurs camerounais de la société B-Solutions ont mis au point des manuels techniques qui permettent de mettre la lumière sur les incompréhensions qui persistent dans la fourniture en électricité. Surtout que certains appareils (téléviseur, magnétophone, box ADSL, chargeur de téléphone, socle à dent électrique) qui restent branchés en permanence, sans être totalement arrêtés, consomment de l’électricité inutilement.



Même les voyants des prises électriques. C’est que l’on a appelé ici, « les consommations de veille ». Les dispositifs mis en place par B-Solutions permettent ainsi de maintenir une alimentation sans interruption, proportionnels au dimensionnement et bilan énergétique en électricité dans les maisons, écoles, bureaux, hôpitaux, supermarchés, églises ou mosquées, et bien d’autres structures.



« Nous sommes à la FOTRAC pour impacter la ville de Kye-Ossi qui connait beaucoup de délestage et aussi pour pénétrer les pays voisins », déclare Alvano Simo, directeur commercial de B-Solutions et promoteur de l’entreprise en voie d’installation. Sur le site de la Foire, la cabine d’animation et tous les équipements de sonorisation et 26 stands sont ainsi alimentés par le dispositif back-up (énergie de secours).



« Il s’agit également pour B-Solutions d’appeler le savoir-faire local pour se constituer en une communauté d’électriciens et d’électroniciens », poursuit Alvano Simo.



Par ailleurs, le dispositif proposé est silencieux, favorable à l’environnement, sans entretien, avec une garantie d’au moins cinq ans. Il ne provoque aucune nuisance sonore, et porte aucun impact sur la consommation habituelle d’électricité.