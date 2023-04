Cameroun : l'Union des Étudiants Tchadiens célèbre la solidarité à travers un tournoi de football

Le thème de cette année, "L'art de la solidarité ! Le football", a souligné l'importance de la solidarité dans le sport et dans la vie en général pour la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Le tournoi a été divisé en quatre poules, dont les deux premiers ont été directement qualifiés pour la phase de quart de finale. Les supporters ont répondu présents à la cérémonie d'ouverture du tournoi, créant une ambiance électrique et pleine d'enthousiasme.



Les matchs ont été passionnants et les scores serrés, chaque équipe luttant pour sa qualification en phase éliminatoire. Les joueurs ont rivalisé d'ardeur et de talent, déterminés à remporter la compétition. La finale, qui a opposé les équipes CEREG et ASMOUT, a été l'apogée du tournoi. Les deux équipes ont livré un match intense et spectaculaire, avec des joueurs techniques et talentueux qui ont montré leur habileté sur le terrain. Le match s'est terminé par un score nul de 1-1 et a été remporté par l'équipe CEREG, qui a réussi à marquer plus de tirs au but que son adversaire.