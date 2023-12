Cameroun : la filière palmier à huile met en place INTERPALM CAM

Après la journée de communication organisée le 5 décembre 2023 à Yaoundé, les assemblées générales constitutive et extraordinaire de l’Organisation interprofessionnelle de la filière palmier à huile du Cameroun (INTERPALM CAM), permettent désormais de matérialiser la création de cette organisation. Ceci conformément à la loi du 19 décembre 1990 relative à la liberté d’association, modifiée par celle du 16 décembre 2021.



Au Cameroun, la filière palmier à huile présente de gros enjeux, avec à la clé, la mobilisation d’énormes ressources financières. En effet, la filière palmier à huile mobilise près de 1000 milliards d’investissement, avec plus de 60 000 emplois directs. Créatrice ainsi d’emplois et de revenus, elle constitue un moteur de croissance et sert d’amortisseur social.



Cette filière présente l’avantage de pouvoir intégrer en amont, les industries de la première transformation (les huileries industrielles et villageoises), et en aval, les industries de la deuxième transformation (les raffineries, les savonneries, les margarineries…).



Dès lors, il s’agit pour les acteurs de la filière, d’augmenter la production nationale d’huile de palme, tout en améliorant sa qualité et au meilleur prix. Il s’agit également de satisfaire la demande locale d’huile de palme brute et de ses produits dérivés, réduire progressivement leur importation et de contribuer au développement économique du Cameroun.



Le bureau exécutif d’INTERPALM CAM ainsi constitué tient compte des collèges de petits planteurs, des planteurs industriels de la 1ère transformation, ainsi que des industriels de la 2ème transformation, ceci au sens de la loi du 16 décembre 2021 régissant les Organisations Interprofessionnelles au Cameroun. Il est constitué des responsables suivants : président, Bangoweni Paul, représentant d’UNEXPALM ; vice-président, Kamta Germain Jules, représentant du POP’S ; trésorier, Fakam Emmanuel Célestin, représentant de l’ASROC, et comme secrétaire général, Kemleu Tchabgou Jacquis Gabriel.



L’Interprofession camerounaise de la filière palmier à huile entend à présent se positionner comme une force de proposition au gouvernement, bien plus, un partenaire de choix en vue du développement d’une filière, grande créatrice d’emplois et des revenus.



Enfin, il faut rappeler que le secteur des oléagineux, dont fait partie la filière palmier à huile, est l’un des secteurs clés du tissu économique et industriel du Cameroun, figurant parmi les huit branches d’activités identifiées dans l’agroalimentaire par l’Institut National de la Statistique (INS).