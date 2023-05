Cameroun : la filière poisson identifie ses acteurs pour booster la production

C’est la salle de conférences du PSSFP de Yaoundé qui a servi de cadre à ce moment d’échanges et de partage d’expériences des acteurs d’horizons divers, qui ont une seule préoccupation : inverser la tendance des importations de poisson au Cameroun en boostant la production.



En effet, le poisson est l’une des denrées alimentaires importées en grande quantité au Cameroun. Selon les chiffres du ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales, le pays importe plus de 200 000 tonnes de poissons par an, pour combler la faible production nationale. Ce qui fait perdre au pays de Paul Biya, une somme de 170 milliards de FCFA environ chaque année, contribuant ainsi au déficit de la balance commerciale.



Au cours des dix premiers mois de l’année 2021, le Cameroun n’a produit que 93 000 tonnes de poisson, grâce aux acteurs du secteur de la pêche (aquaculture, pêche artisanale, pêche continentale et pêche industrielle). En ce qui concerne l’aquaculture, les pouvoirs publics envisagent porter la production à 100 000 tonnes d’ici 2030.



En hausse de 20%, l’aquaculture a dopé le dynamisme (+4,4%) du secteur au Cameroun en 2021. Pourtant, au comice agro-pastorale d’Ebolowa en 2011, le président camerounais avait demandé à ses compatriotes de « produire ce qu’ils consomment, et de consommer ce qu’ils produisent ».



Il s’agit plus que jamais d’assurer la sécurité alimentaire des nationaux, face aux effets extérieurs néfastes pour l’économie, à l’exemple de la pandémie du Covid-19 et la crise en Ukraine. C’est donc le bien-fondé de la tenue de l’atelier d’identification et de structuration des acteurs de la filière poisson.



Les travaux de Yaoundé étaient présidés et dirigés par l’homme d’affaires Jean-Marie Nga Nkumda, par ailleurs président du Groupement Patronal Entreprises et Territoires. Cet ancien député entend mettre les bouchées doubles, pour rendre la filière poisson, véritablement porteuse de croissance.



Un exposé de cadrage a été présenté par Henri Sévérin Assembé, expert en décentralisation, allant dans le sens du soutien nécessaire devant permettre d’augmenter la production nationale de poisson. D’où l’impératif d’identification des acteurs, et surtout de structuration de la filière.



A l’issue de l’atelier qui a mobilisé une centaine d’acteurs, un Groupe technique a été mis en place, présidé par le Pr Aba’a Oyono Jean Calvin, assisté de Mme Anne Marie Tsitsol, détentrice déjà d’un agrément pour exercer dans la pêche industrielle.



Cette équipe a trois semaines pour rendre sa copie, en vue de la rencontre de juin prochain, entre les acteurs de la filière, le gouvernement, les collectivités territoriales décentralisées (CTD) et les partenaires techniques et financiers du Cameroun.