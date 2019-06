Cameroun : le SIALY 2019 se prépare

Afin de mieux commercialiser avec l’extérieur, le Cameroun est aujourd’hui confronté à un double défi : notamment, l’amélioration de la production en qualité/quantité et la transformation de ses produits locaux. Ainsi donc, le SIALY est une contribution idoine pour une meilleure visibilité des actions des pouvoirs publics par le renforcement des capacités matérielles, techniques et financières des opérateurs du secteur de l’industrie agroalimentaire. Après le succès de la 5ème édition tenue du 25 au 30 juin de l’année dernière, le SIALY offre encore cette année plus d’opportunités en termes de nombre de visiteurs attendus (plus de 250 000), de nombre d’exposants (260) et de pays représentés (10).

D’une édition à une autre, cette manifestation foraine apparait comme une véritable plateforme de B2B et de networking pour les acteurs de l’agri-business. C’est une manifestation économique du secteur agricole camerounais et africain dont le but est de promouvoir et de renforcer le développement de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire, préoccupations majeures des pays de l’Afrique en général et de l’Afrique centrale en particulier. Ainsi donc, le SIALY 2019 se repositionne pour continuer ses activités et sa contribution à la lutte contre le sous-développement, le chômage et la pauvreté, dans le but de booster l’autosuffisance alimentaire, le développement de l’économie et les ressources financières, ainsi que la croissance et la satisfaction des besoins des populations.

Organisé à l’esplanade du Musée national de Yaoundé, le SIALY concerne les opérateurs en recherche de process de production, instituts de recherche, opérateurs de financements, agriculteurs, porteurs de projets, experts en packaging, équipementiers du secteur industriel, industries du secteur de l’agro-industrie, opérateurs d’appui au développement. Il faut rappeler que lors du comice agropastoral d’Ebolawa 2011, le président Paul Biya a montré la volonté de son gouvernement à redynamiser le secteur de l’agriculture. Il est donc question passer à l’agriculture industrielle, synonyme de transformation des produits issus de l’agriculture.

Depuis 2010, le SIALY qui a pour promotrice Mme Bibiane Motto Atsama s’est imposé au fil des éditions comme un outil majeur au service des industries agro-alimentaires (IAA) et du dialogue entre industriels et fournisseurs. Né d’une volonté de promouvoir l’industrie agroalimentaire, le SIALY invite ainsi les professionnels des IAA à découvrir une offre qualitative et quantitative.