Cameroun : le cardinal guinéen Robert Sarah en visite dans le diocèse d’Obala

Le cardinal Robert Sarah, préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, sera en visite dans le diocèse d’Obala, du 2 au 12 avril 2024.



A cette occasion, il présidera pour le Mouvement de l’Incarnation, une célébration eucharistique au Centre de Retraite Parole de Dieu, dans le diocèse d’Obala. Cette messe est prévue le 7 avril 2024 à 10 heures, suite à l’invitation de Mgr Sosthène Léopold Bayemi Matjei, l’ordinaire des lieux.



En effet, le Mouvement de l’Incarnation est une association publique de fidèles, dont la spiritualité consiste à vivre la Parole de Dieu. Il a initié depuis 2007, un projet de construction d’un lieu de rassemblements de ses membres pour le recueillement et la prière, pouvant abriter 2000 participants pour les retraites.



A tiers chemin de la réalisation de ce projet, le Centre de Retraite Parole de Dieu, accueillera son Eminence pour la messe dominicale. Cette célébration marque un évènement unique et très attendu par la grande communauté des fidèles.



Dans le programme de la visite du cardinal Robert Sarah dans le diocèse d’Obala, il y aura : une rencontre avec les prêtres à Efok, une rencontre avec les religieux et les religieuses à Ngoya, une rencontre avec les laïcs du diocèse à la cathédrale Notre-Dame du Mont Carmel d’Obala, une rencontre avec les jeunes au Centre de Retraite Parole de Dieu, une rencontre avec les jeunes à la place des Fêtes de la ville.



Par ailleurs, il faut dire que le 05 avril 2024, 12 diacres du diocèse d'Obala seront ordonnés prêtres par la grâce de Dieu, et surtout par l'imposition des mains de son Éminence Robert Sarah. Il faut rappeler que le cardinal Robert Sarah est un prélat catholique de nationalité guinéenne, né le 15 juin 1945 à Ourouss (région de Boké, Nord de la Guinée).



Archevêque de Conakry de 1979 à 2001, il est appelé en octobre 2001 par le pape Jean-Paul II à la Curie comme secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, qui gère et nomme les évêques pour les pays de mission, c'est-à-dire la majorité de l'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Asie.



En 2010, il est créé cardinal par Benoît XVI en 2010 et sera préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements de 2014 à 2021, au Saint-Siège à Rome.



Le cardinal Robert Sarah se distingue pour ses positions conservatrices, notamment sur l'homosexualité et l'immigration, ainsi que pour son engagement en faveur du célibat consacré et de la liturgie ad orientem. Il s’agit de la liturgie de l'eucharistie qui est toujours adressée à Dieu le Père, par le Christ, dans l'Esprit Saint.