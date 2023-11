Cameroun : le kilogramme de cacao vient d’atteindre le prix de 2050 FCFA

Depuis quelques semaines, la saison cacaoyère enregistre une considérable embellie sur le prix du kilogramme de cacao vendu au Cameroun.



C’est ainsi que des opérateurs de tous bords se bousculent sur les opérations de ventes groupées organisées par l’Office national du cacao et du café (Oncc), pour rafler les stocks proposés par les coopératives des planteurs à travers le pays.



En effet, ce 22 novembre 2023, une autre opération, supervisée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, à Nkolmbene (arrondissement d’Obala), à une quinzaine de kilomètres, au nord de Yaoundé, a permis à la société Telcar Cocoa de proposer le kilogramme de cacao à 2050 FCFA. Elle a ainsi raflé les 120 tonnes mises en vente par la coopérative Socooprocs Coop-CA, au détriment de quatre autres opérateurs, pour une valeur estimée à près de 250 millions de FCFA.



Il faut dire que la société Telcar Cocoa, dont la PDG Kate Fotso a assisté personnellement à la vente, a proposé une offre de prix qui dépasse celui précédemment atteint à Batchenga (2015 FCFA/kg) le 8 novembre dernier.



Et du coup, le producteur camerounais de cacao est le mieux rémunéré au monde. A titre de comparaison, le prix officiel du cacao en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, est fixé à 1000 FCFA/kg pour la campagne 2023-2024, tandis qu'au Ghana, deuxième producteur mondial, il est de 1100 FCFA/kg.



Comme l’a rappelé le ministre du Commerce, il convient de relever les mesures prises par les pouvoirs publics camerounais, pour soutenir les producteurs de cacao. Cependant, le gouvernement encourage ces derniers à tout mettre en œuvre pour gagner le pari de l'amélioration de la production, la qualité du cacao et des conditions de vie.



La force de production était vieillissante, de même que le verger, il importe que les jeunes s’investissent dans la cacaoculture pour saisir les opportunités qui s'offrent à la filière.



Et pour atteindre l'objectif d'amélioration de la qualité, l'Office national du cacao et du café contribue à la formation des producteurs, en vue du respect des règles de bonnes pratiques, en matière de fermentation et de séchage. Sur un autre plan, l'un des défis à relever, c’est assurément la lutte contre la déforestation et le travail des enfants dans les plantations de cacao.